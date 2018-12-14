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14.12.2018
Военное обозрение

Полёт самолёта-разведчика КНР к югу от Окинавы вызвал раздражение у Токио

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В японских и американских СМИ появились публикации о том, что "впервые за последнее время" самолёт-разведчик ВВС Китая осуществил полёт "в непосредственной близости" от японского воздушного пространства в районе южной части префектуры Окинава. Напомним, что именно в этой префектуре Японии сосредоточено наиболее число представителей американского военного контингента в стране.

Источник изображения: sina.com.cn

Речь идёт об одной из модификаций самолёта Y-9 (Y-8X) производителя Shaanxi Aircraft Company.

Китайские СМИ сообщают, что самолёт-разведчик действительно подходил к воздушному пространству Японии, но никаких международных норм и правил при этом не нарушал. Y-9 ВВС НОАК проследовал в районе островов Мияко, относящих к группе южных островов Японии – Рюкю (территориально относятся к Окинаве).

До ближайшей военной базы при осуществлении полёта китайского военного борта было несколько сотен километров. Однако этот факт не помешал японским и американским СМИ заявил об "усложнении обстановки в регионе" и "ростом угрозы со стороны Пекина".

В СМИ Китая отмечается, что самолёт-разведчик, осуществлявший тот самый, вызвавший в Токио переполох, полёт, имеет новую модификацию. В частности, на фюзеляже установлены несколько дополнительных радаров, а бортовые системы позволяют анализировать и классифицировать весь спектр сигналов с помощью новой программы. Осуществляется фильтрация от так называемых радиочастотных шумов, что способствует повышению эффективности в зоне действия систем РЭБ.

Модернизация "начинки" китайского самолёта-разведчика, как заявлено, позволяет с высокой степенью точности определить координаты объекта излучения даже в случае упомянутого радиоэлектронного противодействия.

В Токио не скрывается раздражение такого рода полётом. А в СМИ Японии и США даже заявлено о конкретной задачей, выполнявшейся китайскими лётчиками. Так, говорится о том, что основной задачей Y-9 во время осуществления разведывательного полёта была задача по определению спектра частот, используемых японскими и американскими военными кораблями. В свою очередь, как отмечается в сообщениях, НОАК это "необходимо для создания программы по постановке эффективных электронных помех". В тех же материалах высказано заявление о том, что такого рода деятельность ВВС Китая "угрожает региональной стабильности".

13.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
Shaanxi Y-8
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