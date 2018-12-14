Войти
14.12.2018
Военное обозрение

В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты

1817
5
0

К середине января 2019 года Роскосмос подготовит проект федеральной целевой программы (ФЦП) по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны, приводит РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По словам источника, подготовленный Роскосмосом проект ФЦП, согласно распоряжению руководства корпорации, должен быть представлен правительству 15 января. Речь идет о программе на 2020-2030 годы с прописанными суммами финансирования.

Рассматриваются разные варианты сверхтяжелой ракеты-носителя с разной стоимостью. В среднем, на программу требуется около 1,5 трлн. рублей,

сказал собеседник.

Он пояснил, что в указанную сумму входит финансирование всех стадий разработки вплоть до создания опытного образца и одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание запускаемого космического аппарата (корабля) будет финансироваться в рамках другой программы.

В эти же сроки предусмотрен и один пилотируемый полет, однако это потребует дополнительного финансирования, отметил источник.

Облик сверхтяжелой ракеты будет определен 18 декабря на заседании научно-технического совета корпорации. В настоящее время в приоритете находятся два проекта: носитель с 6-ю боковыми блоками на базе ракеты "Союз-5" (разработчик РКЦ "Прогресс") и носитель с 5-ю боковыми блоками на базе "Союза-5" (проект РКК "Энергия").

Кроме того будет рассматриваться проект восстановления производства советской ракеты "Энергия".

Однако профессионалы понимают, что восстановить производство разработанной 30-40 лет назад ракеты практически невозможно, поскольку кооперация предприятий утеряна, утрачены некоторые технические решения, часть из них устарела,

сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что первый пуск сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год, при этом сама ракета-носитель должна быть изготовлена в 2027 году.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
Союз-5 РН
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
23.05.2018
"Роскосмосу" на "Эфир" потребовалось 300 миллиардов
17.04.2018
Роскосмос: облик российской сверхтяжелой ракеты проработают к середине декабря 2018 года
10.07.2017
Игорь Комаров: "Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю"
20.06.2017
Деньги в небо
19.08.2015
"Масштабы трагедии стали такими, что скрывать их уже стало невозможно"
5 комментариев
№1
15.12.2018 08:07
К тому времени могут сделать и ТЭМ с ЯЭДУ, как собирались, если это дело не заглохнет.
0
Сообщить
№2
15.12.2018 12:52
Цитата
К середине января 2019 года Роскосмос подготовит проект федеральной целевой программы (ФЦП) по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Лун
У целевой программы должна быть цель.
Что это, на#рен, за цель - "создание сверхтяжелой ракеты" и "облет луны", для чего???
0
Сообщить
№3
15.12.2018 13:52
НО это прошлое. Лунная орбита это на ближайшие 70 лет как местоположение всех КА .
Народ какой-то непонятливый по жизни. Помойка всемирная делает человека всемогущим авторитетом в его глазах. Нормальные люди дело делают, авторитеты помойки гадят на них со всех сил.
0
Сообщить
№4
15.12.2018 14:58
Цитата, BorSch сообщ. №2
Что это, на#рен, за цель - "создание сверхтяжелой ракеты" и "облет луны", для чего???

т.е. в статье должны были написать, что-то вроде: мы хотим подготовиться к выводу на орбиту военных объектов с ядерной энергоустановкой, лазерами, истребители спутников и всё такое?
0
Сообщить
№5
15.12.2018 17:47
облёты Луны были совершены КК Союз 7К-Л1 с РН Протон в конце 60х.

3 августа 1964 г. - Постановление правительства.
1967 - начало ЛКИ.
1968г. - успех.

Оцените как деды работали!!!

Цитата, q
Однако профессионалы понимают, что восстановить производство разработанной 30-40 лет назад ракеты практически невозможно, поскольку кооперация предприятий утеряна, утрачены некоторые технические решения, часть из них устарела,
картина маслом.
Утрачена технология мощнейшего водородного двигателя
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?