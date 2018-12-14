В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты

К середине января 2019 года Роскосмос подготовит проект федеральной целевой программы (ФЦП) по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны, приводит РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По словам источника, подготовленный Роскосмосом проект ФЦП, согласно распоряжению руководства корпорации, должен быть представлен правительству 15 января. Речь идет о программе на 2020-2030 годы с прописанными суммами финансирования.

Рассматриваются разные варианты сверхтяжелой ракеты-носителя с разной стоимостью. В среднем, на программу требуется около 1,5 трлн. рублей,

сказал собеседник.

Он пояснил, что в указанную сумму входит финансирование всех стадий разработки вплоть до создания опытного образца и одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание запускаемого космического аппарата (корабля) будет финансироваться в рамках другой программы.

В эти же сроки предусмотрен и один пилотируемый полет, однако это потребует дополнительного финансирования, отметил источник.

Облик сверхтяжелой ракеты будет определен 18 декабря на заседании научно-технического совета корпорации. В настоящее время в приоритете находятся два проекта: носитель с 6-ю боковыми блоками на базе ракеты "Союз-5" (разработчик РКЦ "Прогресс") и носитель с 5-ю боковыми блоками на базе "Союза-5" (проект РКК "Энергия").

Кроме того будет рассматриваться проект восстановления производства советской ракеты "Энергия".

Однако профессионалы понимают, что восстановить производство разработанной 30-40 лет назад ракеты практически невозможно, поскольку кооперация предприятий утеряна, утрачены некоторые технические решения, часть из них устарела,

сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что первый пуск сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год, при этом сама ракета-носитель должна быть изготовлена в 2027 году.