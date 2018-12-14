Поехали! Что увидят туристы на космодроме Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 дек — РИА Новости, Елена Тимошенко. За четвертым пуском с космодрома Восточный будут наблюдать 24 туриста. Желающих было больше, но некоторые передумали, после того как старт перенесли с 25 на 27 декабря, к тому же смутили высокие цены и декабрьский мороз. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на целевые орбиты российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" № 5 и № 6.

Все решила дата

Сейчас в Приамурье три туристические компании имеют право продавать туры на космодром Восточный. Все они не смогли продать экскурсии на третий пуск с Восточного, который состоялся первого февраля, решающим фактором тогда оказалась цена — 9,5 тысячи рублей за взрослый билет и около четырех тысяч за детский. Сейчас цена взрослого билета понизилась: 6,5 тысячи рублей, цена на детский осталась на том же уровне.

Наблюдать 27 декабря за пуском со специальной площадки в четырех километрах от стартового стола будут 24 человека.

"У нас в списке 21 человек, а было около 30-40. Для людей критичным оказался перенос пуска с 25 на 27 декабря, среди желающих много приезжих, им нужно было подстраиваться по датам из-за билетов. В итоге на смотровую площадку от нас поедут люди из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска", — рассказала РИА Новости менеджер агентства "Спутник".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

После пуска туристов ждут обед, экскурсия в аэрокосмический музей, прогулка по наукограду Циолковский.

Дорого, далеко и холодно

В туристическом центре "Амур" говорят, что и к ним обратилось достаточное количество желающих увидеть пуск, но многих, по словам директора компании Оксаны Савченко, смутили цены, морозы и долгая дорога к космодрому.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Метеор" № 2-1 с космодрома Восточный. 28 ноября 2017 года Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

"Было 18 человек, то есть три небольшие группы, в итоге везем одну семью — это три человека из поселка Талакан (Амурской области). Звонили по экскурсиям практически каждый день, но людей остановила сама дорога: три часа в одну сторону и три в другую ради зрелища, которое будет длиться, условно говоря, девять минут", — сказала Савченко.

"В основном интересовались дальневосточники, хабаровчане обращались. И многие спрашивали о возможности поездки для своих гостей-иностранцев из Азербайджана, Восточной Европы, Украины", — добавила Савченко.

Космический музей набирает популярность

Стартовый стол космодрома Восточный Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Между стартами на Восточный регулярно отправляют экскурсии с посещением мобильной башни обслуживания, стартового комплекса и других объектов космодрома, а также музея.

"Поток туристов вырос: если в прошлом году было шесть тысяч посетителей, то в этом — уже больше. В межпусковой период экскурсии — почти каждый день, очень хорошей по посещаемости была осень, из Хабаровского края ехали школьники", — рассказывает лектор-экскурсовод космического музея Ольга Астапенко.

По ее словам, в этом году поток увеличился еще и потому, что школьников Приамурья (9-11 классы) привозят на экскурсии в рамках профориентации.

Вывоз ракеты "Союз-2.1а" на стартовую площадку космодрома Восточный Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

"Дети из Углегорска (населенный пункт рядом с космодромом, вошедший в состав наукограда Циолковский. — Прим. ред.) начинают приходить в музей со старшей подготовительной группы детсада", — уточнила Астапенко.

В день предстоящего пуска на экскурсию в музей идут три группы. В числе прочих экспонатов посетители увидят пластиковый макет башни мобильного обслуживания высотой более двух метров.