ВМС Хорватии получили первый патрульный корабль национальной постройки

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Хорватии объявило о состоявшейся 7 декабря на базе "Адмирал флота Свето Летица Барба" в Сплите церемонии передачи ВМС страны головного патрульного корабля прибрежной зоны (IPV – Inshore Patrol Vessel).

В мероприятии приняли участие министр обороны Дамир Крстичевич и начальник генерального штаба Вооруженных сил Хорватии генерал Мирко Шундов.

По заявлению министра, поставка построенного в стране патрульного корабля (31) "Омиш" (Omis) значительно расширит возможности ВМС Хорватии.

Корабль передан заказчику после успешного завершения испытаний, которые позволили получить исчерпывающую информацию о состоянии всех корабельных систем. После передачи ВМС начнется второй, 5-месячный этап испытаний, в ходе которого планируется проверить соответствие корабля тактико-техническим требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, 2 декабря 2014 года Министерство обороны Хорватии по результатам международного тендера заключило с национальной компанией Brodosplit контракт на поставку пяти патрульных кораблей IPV для Береговой охраны страны. Стоимость соглашения оценивается в 385,4 млн. кун (63,5 млн. долл.). Строительство кораблей осуществляется по проекту, разработанному размещенным в Загребе Военно-морским институтом (Brodarski institute). В постройке также принимает участие компания DIV Group.

Корабли предназначены для патрулирования, обеспечения безопасности территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций, снабжения населения островов. В военное время корабли могут применяться для защиты территориальных вод, а также для боевого и материального обеспечения.

Согласно первоначальным планам, головной корабль предполагалось передать заказчику через 15 месяцев после подписания соглашения, а все пять – к 2017 году. Однако позднее Министерство обороны Хорватии сообщило, что головной корабль будет поставлен в 2017 году, а четыре оставшихся будут переданы до конца 2018 года (по результатам оценки головного судна). Тем не менее, и эти сроки не были соблюдены.

Закладка киля головного корабля состоялась 17 сентября 2015 года, спуск на воду – 3 июня 2017 года.

Длина корабля со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой составляет 43,25 м, ширина – 8 м, водоизмещение – 216 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516 мощностью 2525 кВ каждый. Расчетная максимальная скорость хода – до 28 узлов, дальность плавания – 1200 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 16 человек.

В комплект вооружения входят ДУМВ SMASH с 30-мм пушкой турецкой компании Aselsan (заказаны в 2014 году по контракту стоимостью 4,2 млн. евро), два 12,7-мм пулемета и четыре ПЗРК. В кормовой части размещается надувная шлюпка с жестким корпусом (RHIB).