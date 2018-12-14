Войти
14.12.2018
ЦАМТО

ВМС Хорватии получили первый патрульный корабль национальной постройки

1163
0
0
Патрульный корабль (31) "Омиш" (Omis)
Патрульный корабль (31) "Омиш" (Omis) ВМС Хорватии.
Источник изображения: sudostroenie.info

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Хорватии объявило о состоявшейся 7 декабря на базе "Адмирал флота Свето Летица Барба" в Сплите церемонии передачи ВМС страны головного патрульного корабля прибрежной зоны (IPV – Inshore Patrol Vessel).

В мероприятии приняли участие министр обороны Дамир Крстичевич и начальник генерального штаба Вооруженных сил Хорватии генерал Мирко Шундов.

По заявлению министра, поставка построенного в стране патрульного корабля (31) "Омиш" (Omis) значительно расширит возможности ВМС Хорватии.

Корабль передан заказчику после успешного завершения испытаний, которые позволили получить исчерпывающую информацию о состоянии всех корабельных систем. После передачи ВМС начнется второй, 5-месячный этап испытаний, в ходе которого планируется проверить соответствие корабля тактико-техническим требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, 2 декабря 2014 года Министерство обороны Хорватии по результатам международного тендера заключило с национальной компанией Brodosplit контракт на поставку пяти патрульных кораблей IPV для Береговой охраны страны. Стоимость соглашения оценивается в 385,4 млн. кун (63,5 млн. долл.). Строительство кораблей осуществляется по проекту, разработанному размещенным в Загребе Военно-морским институтом (Brodarski institute). В постройке также принимает участие компания DIV Group.

Корабли предназначены для патрулирования, обеспечения безопасности территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций, снабжения населения островов. В военное время корабли могут применяться для защиты территориальных вод, а также для боевого и материального обеспечения.

Согласно первоначальным планам, головной корабль предполагалось передать заказчику через 15 месяцев после подписания соглашения, а все пять – к 2017 году. Однако позднее Министерство обороны Хорватии сообщило, что головной корабль будет поставлен в 2017 году, а четыре оставшихся будут переданы до конца 2018 года (по результатам оценки головного судна). Тем не менее, и эти сроки не были соблюдены.

Закладка киля головного корабля состоялась 17 сентября 2015 года, спуск на воду – 3 июня 2017 года.

Длина корабля со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой составляет 43,25 м, ширина – 8 м, водоизмещение – 216 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516 мощностью 2525 кВ каждый. Расчетная максимальная скорость хода – до 28 узлов, дальность плавания – 1200 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 10 суток, экипаж – 16 человек.

В комплект вооружения входят ДУМВ SMASH с 30-мм пушкой турецкой компании Aselsan (заказаны в 2014 году по контракту стоимостью 4,2 млн. евро), два 12,7-мм пулемета и четыре ПЗРК. В кормовой части размещается надувная шлюпка с жестким корпусом (RHIB).

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Хорватия
Компании
Aselsan
Caterpillar
Похожие новости
10.12.2018
«Omis»: новый хорватский патрульный
24.03.2017
НАТО зачищает контакты с Москвой
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
23.12.2013
Десятка лучших бронетранспортеров по версии Army Technology
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?