В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее сформировано подразделение БЛА

Военнослужащий управляет БПЛА на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы ЮВО в Ставропольском крае.

ЦАМТО, 13 декабря. В артиллерийском соединении общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

На вооружение подразделения БЛА приняты новейшие комплексы отечественного производства, а обслуживать и применять их будут военнослужащие по контракту с техническим образованием и знанием компьютерной техники, прошедшие специальную подготовку.

Беспилотные летательные аппараты будут использоваться при ведении воздушной разведки и в целях радиоэлектронного подавления. БЛА способны выполнять задачи в любое время суток благодаря современному оснащению фото-, инфракрасными и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированного противника на большой дальности.

Первое практическое применение БЛА во взаимодействии с артиллерийскими орудиями состоится в январе будущего года на полевом выходе подразделений артиллерии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.