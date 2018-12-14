Войти
14.12.2018
ЦАМТО

В артиллерийском соединении ЮВО в Адыгее сформировано подразделение БЛА

1138
0
+1
Военнослужащий управляет БПЛА
Военнослужащий управляет БПЛА на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы ЮВО в Ставропольском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

ЦАМТО, 13 декабря. В артиллерийском соединении общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО) в Адыгее сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

На вооружение подразделения БЛА приняты новейшие комплексы отечественного производства, а обслуживать и применять их будут военнослужащие по контракту с техническим образованием и знанием компьютерной техники, прошедшие специальную подготовку.

Беспилотные летательные аппараты будут использоваться при ведении воздушной разведки и в целях радиоэлектронного подавления. БЛА способны выполнять задачи в любое время суток благодаря современному оснащению фото-, инфракрасными и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение даже хорошо замаскированного противника на большой дальности.

Первое практическое применение БЛА во взаимодействии с артиллерийскими орудиями состоится в январе будущего года на полевом выходе подразделений артиллерии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
15.03.2017
Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
23.12.2016
Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
21.09.2016
Силы земные, проблемы небесные
23.09.2015
Як-130 переделают в ударный беспилотник
21.01.2015
Неприкосновенный заказ
17.04.2013
Асимметричный ответ России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?