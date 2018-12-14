Современный буровой станок поступил в железнодорожный батальон ЮВО

ЦАМТО, 13 декабря. В батальон железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области поступил новейший буровой тракторный станок БТС-150Б.

Буровой станок предназначен для бурения различного вида скважин в мерзлых грунтах и скальных породах, рытья больших промышленных котлованов и карьеров под фундаменты строительных объектов, может использоваться при разработке полезных ископаемых.

По словам командира железнодорожного батальона подполковника Сергея Арсентьева новая техника в разы ускорит процесс подготовки участков для прокладывания железнодорожного полотна в труднодоступной местности.

Буровой станок принят в эксплуатацию, проведено его сезонное обслуживание и подготовка к работе.

Справочно:

Глубина бурения БТС-150 наклонных или вертикальных (наклонный угол бурения достигает 30 градусов) скважин с диаметром 160 мм составляет 32 м в скальных породах. В мягких и мерзлых грунтах глубина скважины с диаметром 200 мм может достигать более 10 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.