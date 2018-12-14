Войти
14.12.2018
ЦАМТО

Современный буровой станок поступил в железнодорожный батальон ЮВО

1089
0
+2
Железнодорожные войска
Военные учения железнодорожных войск.
Источник изображения: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 13 декабря. В батальон железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области поступил новейший буровой тракторный станок БТС-150Б.

Буровой станок предназначен для бурения различного вида скважин в мерзлых грунтах и скальных породах, рытья больших промышленных котлованов и карьеров под фундаменты строительных объектов, может использоваться при разработке полезных ископаемых.

По словам командира железнодорожного батальона подполковника Сергея Арсентьева новая техника в разы ускорит процесс подготовки участков для прокладывания железнодорожного полотна в труднодоступной местности.

Буровой станок принят в эксплуатацию, проведено его сезонное обслуживание и подготовка к работе.

Справочно:

Глубина бурения БТС-150 наклонных или вертикальных (наклонный угол бурения достигает 30 градусов) скважин с диаметром 160 мм составляет 32 м в скальных породах. В мягких и мерзлых грунтах глубина скважины с диаметром 200 мм может достигать более 10 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
28.09.2016
Экипаж спасательного судна ЧФ «Коммуна» отрабатывает в море взаимодействие с командой обитаемого подводного аппарата
05.06.2015
Минобороны потратило на «военный Диснейленд» больше 20 млрд руб.
10.10.2012
ВДВ РФ необходимо быстрее получить новые беспилотники - командующий
15.02.2012
Рогозин пообещал продолжить закупки бронетехники для армии
17.01.2011
Мотострелковая дивизия НОАК провела стрельбы управляемыми снарядами со спутниковым наведением
24.04.2007
Объем российского оружейного экспорта в 2007 году достигнет $7,5 млрд - советник президента РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?