Минобороны Болгарии приступает к ремонту танков Т-72М1

ЦАМТО, 13 декабря. Минобороны Болгарии выделит 13,6 млн. левов (8 млн. долл.) на проведение капремонта основных боевых танков Т-72М1. Как планируется, работы по модернизации бронетехники начнутся в 2019 году.

По данным Jane's Defence Weekly, контракты на капитальный ремонт 13 ОБТ Т-72 стоимостью до 10,7 млн. левов (без НДС), а также модернизацию используемых на Т-72 60 прицелов-дальномеров ТПД-K1 стоимостью до 2,9 млн. левов (без НДС) должны быть подписаны до конца года.

Планируется, что контракты будут заключены с государственной холдинговой компанией "Терем-Холдинг ЕАД", которая 28 ноября была выбрана в качестве предпочтительного подрядчика. Ее дочерняя компания, "Терем-Хан Крум ЕООД" (Тырговиште), будет выполнять работы по модернизации танков и прицелов. В открытом тендере "Терем-Холдинг ЕАД", как и ожидалось, опередила белорусскую компанию "Белспецвнештехника", претендовавшую на ремонт прицелов-дальномеров.

В составе Сухопутных войск Болгарии имеется один танковый батальон, размещенный в Сливене, однако из-за отсутствия запасных частей, расходных материалов и средств на техническое обслуживание, количество исправных Т-72М1 невелико. Капитальный ремонт 13 танков, который пройдет в течение 2019-2021 гг., позволит укомплектовать одну танковую роту.

Практическая подготовка к реализации проекта по проведению капитального ремонта танков началась после заявления министра обороны Красимира Каракачанова о планах повысить боевую готовность состоящей на вооружении бронетехники.

В конце ноября К.Каракачанов сообщил, что в 2019 году планируется начать программу модернизации ОБТ Т-72, направленную на улучшение защищенности танка и модернизацию прицельного комплекса. Параллельно с модернизацией Т-72 Министерство обороны намерено модернизировать боевые машины пехоты БМП-1.

СВ Болгарии планируют продолжить эксплуатацию ОБТ, но закупка танков нового поколения не планируется. По этой причине танки Т-72М1, поставленные в 1980-х гг., будут эксплуатироваться еще длительное время.