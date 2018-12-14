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14.12.2018
ЦАМТО

В подразделения российского спецназа начались поставки новейшего автоматного комплекса ШАК-12

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ШАК-12
ШАК-12.
Источник изображения: Lazarev Tactical \ youtube.com

ЦАМТО, 13 декабря. Поставки российским силовикам новейшего автоматного комплекса ШАК-12, который американские СМИ назвали "супероружием", уже идут.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Юрий Амелин.

"Поставки силовикам идут, ШАК-12 – изделие очень специфичное, образец не массовый даже для спецподразделений. К нам приходят заказы, мы их исполняем в рамках гособоронзаказа, но их (автоматы – ред.) не предполагалось производить в больших объемах", – цитирует "РИА Новости" Ю.Амелина.

Как отмечает агентство, впервые за рубежом новейший штурмовой автомат ШАК-12 был представлен на выставке Defexpo-2018 в Индии. ШАК-12 – это современный образец высокоэффективного штурмового оружия ближнего боя для подразделений специального назначения. Его основная задача – быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие.

В комплексе используется крупнокалиберный патрон 12,7Ч55 мм, который имеет высокое останавливающее действие на ближней дистанции, но при этом быстро теряет энергию при увеличении дистанции стрельбы, что снижает вероятность поражения третьих лиц.Штурмовой автоматный комплекс построен по компоновочной схеме "булл-пап", которая сокращает длину оружия, а входящие в комплект глушители различного типа обеспечивают значительное снижение уровня звука и исключение дульного пламени при стрельбе, передает "РИА Новости".

13.12.2018
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Индия
Россия
США
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
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