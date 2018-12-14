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14.12.2018
ЦАМТО

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Карибским морем

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Ту-160
Ту-160.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 13 декабря. Стратегические ракетоносцы Ту-160 12 декабря выполнили полет длительностью почти 10 часов в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря в ходе международного визита делегации ВКС России в Венесуэлу.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", – говорится в сообщении.

На отдельных этапах маршрута полет российских ракетоносцев выполнялся совместно с истребителями Су-30 и F-16 национальной Боливарианской военной авиации. Летчики двух стран отработали взаимодействие в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

13.12.2018
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Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
F-16
Су-30
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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