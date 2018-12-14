Около 300 новобранцев отправлены в научные роты со сборных пунктов страны

ЦАМТО, 13 декабря. Около 300 новобранцев со сборных пунктов всех субъектов Российской Федерации отправились 12 декабря для прохождения военной службы по призыву в научные роты, 79 из них будут служить в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

В эти подразделения направляются граждане не только из крупных городов европейской части страны, но и из удаленных регионов.

Из Западного военного округа отправлены более 130 призывников, из Центрального военного округа – около 110 человек, из Южного военного округа – порядка 30 граждан.

Всего в настоящее время функционирует 16 научных рот, каждая имеет свою направленность и специфику. Данные роты являются штатными подразделениями Вооруженных Сил и предназначены для выполнения конкретных научно-прикладных задач в интересах различных органов военного управления.

В научные роты направляются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями научно-исследовательских организаций Минобороны России.

Научные роты функционируют в военных учебно-научных центрах и научных учреждениях Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Сухопутных войск, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного и Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

На сегодняшний день военнослужащими научных подразделений получено более 110 патентов на изобретение, разработано около 1,3 тыс. рационализаторских предложений, свыше 900 прикладных математических моделей, программно-моделирующих комплексов, алгоритмов специального программного обеспечения, опубликовано порядка 2800 научных статей.

Всего с момента создания научных рот в них прошли службу более 2 тыс. человек.

Всего к окончанию осеннего призыва 2018 года количество военнослужащих научных рот составит более 620 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.