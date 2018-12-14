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14.12.2018
ЦАМТО

На Балтийском флоте сформировано научно-производственное подразделение

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Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ЦАМТО, 13 декабря. На базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота образовано первое научно-производственное подразделение.

В настоящее время уже произведен отбор более чем двадцати кандидатов, из которых начнется формирование научно-производственной роты. Все, кто будет призван в новое подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь".

Военнослужащие научно-производственного подразделения большую часть службы будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по специальности на судостроительном предприятии, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

13.12.2018
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