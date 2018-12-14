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14.12.2018
ТАСС

Космонавт Прокопьев назвал выход в открытый космос непростым и поблагодарил за поддержку

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Олег Кононенко во время выхода в открытый космос с Сергеем Прокопьевым
Олег Кононенко во время выхода в открытый космос с Сергеем Прокопьевым.
Источник изображения: © NASA via AP

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский космонавт Сергей Прокопьев, выполнивший в ночь на 12 декабря выход в открытый космос вместе с другим космонавтом Олегом Кононенко, поблагодарил в четверг за поддержку своих подписчиков в соцсетях и отметил, что работа была не простой.

"Друзья, выход в открытый космос был непростым, но результат стоил того! Спасибо вам за поддержку! Она нам с Олегом Кононенко очень пригодилась во время работы", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

(function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-168754335_1686", -168754335, 1686, 'CRhkZbSX1GAzkad9u976HKfOPA'); }()); Космонавты в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09". Они вскрыли теплоизоляцию и метеорную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие, а также взяли соскобы с поверхности, которые отправят вместе с панелью микрометеоритной защиты на Землю 20 декабря на этом же корабле для дальнейшего исследования специалистами. Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Отверстие в "Союзе"

30 августа на МКС упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщал ранее, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в "Союзе МС-09" его повреждение кем-то из членов экипажа МКС. Вероятность повреждения "Союза" в космосе он оценил как 50 на 50. Также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле. В обоих случаях не исключаются как преднамеренные, так и случайные действия.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил ТАСС, что по итогам выхода космонавтов для обследования "дыры" в "Союзе" по-прежнему неясно, где просверлили корабль - на Земле или в космосе. Он также уточнил, что контейнер с пробами и частью противометеоритной защиты по возвращении на Землю 20 декабря будет передан для изучения "соответствующим органам".

13.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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