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14.12.2018
Российская газета

Дефицит техники: почему Украине пришлось вернуть в строй "Шилки"

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ЗСУ-23-4
ЗСУ-23-4.
Источник изображения: rg.ru

Украинская армия, задыхающаяся от недостатка современной боевой техники, вынуждена возвращать в войска даже те образцы, которые до начала вооруженного противостояния в Донбассе были признаны устаревшими.

Долгое время основой войсковой ПВО Украины являлись зенитные пушечно-ракетные комплексы 2С6 "Тунгуска". Всего в общевойсковых соединениях насчитывалось около семи десятков таких машин.

Правда, большая часть этих ЗПРК требовала ремонта, а у применявшихся на них ракет истекли сроки эксплуатации.

В то же время доставшиеся в наследство от Советской Армии установки ЗСУ-23-4 были выведены на базы хранения. Их планировалось по возможности продать за рубеж, а те, что не найдут новых владельцев, утилизировать.

Однако после развязывания киевскими властями гражданской войны и начавшегося формирования новых бригад, генералы столкнулись с дефицитом техники. Уже летом 2014 года "Шилки" начали возвращаться в войска. Поначалу речь шла об отдельных оставшихся на ходу машинах, которые предполагалось использовать для стрельбы по наземным целям. Затем такими ЗСУ стали комплектовать уже подразделения ПВО.

В настоящее время ЗСУ-23-4 поступают на вооружение морской пехоты. Капитальным ремонтом этих установок занимаются на Балаклейском специализированном предприятии.

При этом по-прежнему предпринимаются попытки продать часть оставшихся машин за границу. Для этого разработаны варианты модернизации, в том числе с заменой старой радиолокационной станции на современный вариант. Также предусматривалась установка ракетного вооружения. Правда, желающих обзавестись такой техникой пока не нашлось.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Украина
Продукция
Тунгуска
Шилка
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