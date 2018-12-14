Дефицит техники: почему Украине пришлось вернуть в строй "Шилки"
Украинская армия, задыхающаяся от недостатка современной боевой техники, вынуждена возвращать в войска даже те образцы, которые до начала вооруженного противостояния в Донбассе были признаны устаревшими.
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Долгое время основой войсковой ПВО Украины являлись зенитные пушечно-ракетные комплексы 2С6 "Тунгуска". Всего в общевойсковых соединениях насчитывалось около семи десятков таких машин.
Правда, большая часть этих ЗПРК требовала ремонта, а у применявшихся на них ракет истекли сроки эксплуатации.
В то же время доставшиеся в наследство от Советской Армии установки ЗСУ-23-4 были выведены на базы хранения. Их планировалось по возможности продать за рубеж, а те, что не найдут новых владельцев, утилизировать.
Однако после развязывания киевскими властями гражданской войны и начавшегося формирования новых бригад, генералы столкнулись с дефицитом техники. Уже летом 2014 года "Шилки" начали возвращаться в войска. Поначалу речь шла об отдельных оставшихся на ходу машинах, которые предполагалось использовать для стрельбы по наземным целям. Затем такими ЗСУ стали комплектовать уже подразделения ПВО.
В настоящее время ЗСУ-23-4 поступают на вооружение морской пехоты. Капитальным ремонтом этих установок занимаются на Балаклейском специализированном предприятии.
При этом по-прежнему предпринимаются попытки продать часть оставшихся машин за границу. Для этого разработаны варианты модернизации, в том числе с заменой старой радиолокационной станции на современный вариант. Также предусматривалась установка ракетного вооружения. Правда, желающих обзавестись такой техникой пока не нашлось.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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