Войти
14.12.2018
РИА Новости

"Мертвая рука" России могла стать еще опаснее, пишут СМИ

1425
0
0
Подготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest.

В статье отмечается, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более опасной за последние годы.

Издание вспоминает интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина, который заявил, что у России сейчас нет эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе, однако "оружие судного дня" до сих пор функционирует. При этом, по его словам, "мертвую руку" усовершенствовали.

Журнал отмечает, что в советское время существование "оружия судного дня" держалось в секрете от США.

"И если Россия сейчас открыто обсуждает "Периметр", то для остальных это причина забеспокоиться", - пишет автор.

Издание называет "мертвую руку" оружием, основанном на страхе того, что США могут первыми нанести удар, который обезглавит верхушку российской власти до того, как она сможет распорядиться об ответе, а также на страхе того, что российский лидер якобы может не отдать нужный приказ, потеряв самообладание.

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Периметр
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
13.12.2018
"Начинайте паниковать": над США может нависнуть "Мертвая рука"
12.11.2018
Ядерный привет
12.11.2018
Российскую ядерную "Мертвую руку" признали бесполезной
12.11.2018
Эксперт прокомментировал слова экс-главы штаба РВСН о "Периметре"
12.11.2018
Экс-военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?