"Мертвая рука" России могла стать еще опаснее, пишут СМИ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest.

В статье отмечается, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более опасной за последние годы.

Издание вспоминает интервью бывшего начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктора Есина, который заявил, что у России сейчас нет эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе, однако "оружие судного дня" до сих пор функционирует. При этом, по его словам, "мертвую руку" усовершенствовали.

Журнал отмечает, что в советское время существование "оружия судного дня" держалось в секрете от США.

"И если Россия сейчас открыто обсуждает "Периметр", то для остальных это причина забеспокоиться", - пишет автор.

Издание называет "мертвую руку" оружием, основанном на страхе того, что США могут первыми нанести удар, который обезглавит верхушку российской власти до того, как она сможет распорядиться об ответе, а также на страхе того, что российский лидер якобы может не отдать нужный приказ, потеряв самообладание.

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.