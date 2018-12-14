Российские Ми-8 проведут в Казахстане разведку района посадки "Союза МС-09"

Посадка космического корабля запланирована на 20 декабря

ТАСС, 13 декабря. Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) проведут в Казахстане разведку района предполагаемой посадки аппарата транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-09", которая запланирована на 20 декабря. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"С военного аэродрома Упрун, который расположен в Челябинской области, в Казахстан вылетела группа специалистов для проведения воздушной и наземной разведки. Военнослужащие изучат предполагаемый и запасной районы посадки транспортно-пилотируемого космического корабля "Союз МС-09" на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, а также глубину снежного покрова", - говорится в сообщении.

В разведке будет задействовано два вертолета.

Посадка "Союза МС-09" запланирована на 20 декабря 2018 года. На землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, астронавт ЕСА Александер Герст и астронавт NASA Серена Ауньон.