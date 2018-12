Автоматическая межпланетная станция Mars InSight сделала первое "селфи" на Марсе

Фотография представляет собой изображение, составленное из 11 снимков

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американская автоматическая межпланетная станция Mars InSight, совершившая ранее посадку на Марс, сделала первое "селфи" на его поверхности и отправила снимок на Землю. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фотография представляет собой изображение, составленное из 11 снимков, сделанных с помощью камеры, установленной на роботизированной руке аппарата. На ней видны солнечные панели станции и ее корпус, в том числе инструменты, предназначенные для проведения исследований.

Before I dig deep into #Mars, I’m focused on becoming more aware of my surroundings. That’ll help me place my instruments in the best spot on the surface. Here’s a new mosaic of my workspace, stitched together from 52 photos. More: https://t.co/IfIIWQjCOi pic.twitter.com/JfbPmUg2ec

- NASA InSight (@NASAInSight) 12 December 2018 Помимо снимка самого аппарата, на Землю было отправлено изображение "рабочего места" Mars InSight - участка поверхности планеты размером два на четыре метра прямо перед аппаратом. Эта фотография составлена сразу из 52 частей. Такой подробный снимок нужен специалистам для того, чтобы определить, куда именно поместить инструменты аппарата. Ученые хотят избежать при их установке камней, размер которых превышает 1,3 см.

При посадке аппарата на Марс команда NASA специально выбирала место в районе нагорья Элизиум, где камней относительно мало. Когда аппарат отправил на Землю снимки окружающей местности, стало понятно, что условия оказались еще лучше, чем ожидалось. "Практически полное отсутствие камней, холмов и ям означает, что наши инструменты будут в безопасности", - отметил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.

Ветер на Марсе

1 декабря станция впервые смогла записать и отправить на Землю шум ветра на Красной планете. Датчик атмосферного давления и сейсмограф записали шумы, вызванные колебаниями, которые "создавал ветер над солнечными панелями" станции. Его скорость составляла от 5 м/с до 7 м/с, и дул он с северо-запада на юго-восток.

NASA выложило запись на своем сайте и советовало всем желающим воспользоваться наушниками или даже сабвуфером (акустической системой, воспроизводящей звуки низких частот), чтобы лучше расслышать эти звуки.

О межпланетной станции

26 ноября станция Mars InSight, преодолев расстояние в 480 млн км, совершила посадку на поверхность Красной планеты в районе экваториального нагорья Элизиум (Elysium) - примерно в 600 км от кратера Гейл, где вел исследования марсоход Curiosity. Уже через семь минут после посадки она передала на Землю первый фотоснимок. Станция начнет проводить сейсмические исследования Марса примерно через два-три месяца. Собранные станцией данные позволят построить трехмерную модель глубинных слоев Марса и расширят представления о формировании и эволюции планет Солнечной системы.

Район для посадки был выбран не случайно. Он представляет собой достаточно ровный участок марсианской поверхности общей площадью 130 км на 27 км. По мнению ученых, район нагорья Элизиум может содержать следы воды.

В задачи InSight входит изучение внутренней структуры Марса путем измерения температуры почвы и регистрации подземных толчков с помощью бура. Ученые планируют получить данные о толщине и структуре коры планеты, составе ее мантии, а также размере, составе и физическом состоянии ее ядра.

Связь с посадочным модулем будет осуществляться через систему дальней космической связи. Ожидается, что модуль проработает на поверхности Красной планеты один марсианский год или около двух земных лет - примерно до ноября 2020 года.

Автоматическая станция Mars InSight, создание которой обошлось в $828 млн, была запущена 5 мая с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.