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14.12.2018
ТАСС

В Турции официально учредили Государственное космическое агентство

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

В цели агентства входит "разработка и реализация национальной космической программы"

ТАСС, 13 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган официально учредил Космическое агентство Турции (КАТ), которое будет финансироваться из госбюджета. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном в четверг в правительственной Resmi Gazete.

В документе отмечается, что агентство создается путем укрупнения и превращения в автономную структуру Главного управления по делам авиации и космоса при министерстве промышленности и технологий. В цели агентства входит "разработка и реализация национальной космической программы". Новая структура получила все полномочия для "работы над проектированием, созданием и интеграцией космических аппаратов, систем запуска [вывода на орбиту], симуляторов, космических платформ, воздушных судов".

Кроме того, в задачи агентства входит "проведение космических миссий, пилотируемых и беспилотных полетов в торговых, научных и исследовательских целях". Также КАТ будет мониторить проекты государственных и частных компаний Турции, которые занимаются исследованиями или практическими проектами по "запуску на орбиту с территории Турции спутников и аппаратов и их возвращению". Одной из целей агентства является "снижение внешней зависимости" национальной космической отрасли.

В мае стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию этого проекта Анкара намерена потратить порядка $6 млрд, а законодательная база для этого была подготовлена еще осенью 2016 года. В октябре 2017 года премьер-министр Бинали Йылдырым сообщил о намерении властей построить собственную космическую станцию.

Кроме того, к 2020 году Турция рассчитывает закончить разработку и производство полностью отечественного спутника связи TURKSAT-6A. В 2015 году в Анкаре открылся Турецкий центр интеграции и испытаний космических систем, в котором собраны мощности для полного цикла сборки и испытаний спутников. База позволяет заниматься монтажом оборудования одновременно на нескольких космических аппаратах, интегрировать различные системы, проводить испытания и подготовку к транспортировке аппаратов на стартовые площадки для запуска в космос.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Турция
Компании
J-600T
Персоны
Эрдоган Реджеп
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