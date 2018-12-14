Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Комиссия собирается раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

"В ходе заседания стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

По ее словам, "предусматривается также обсуждение практических вопросов наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 октября текущего года".

"В поездке в Индию министра обороны наряду с должностными лицами военного ведомства сопровождает представительная делегация руководителей военно-промышленного комплекса России", - сказала Марковская. Она также сообщила, что протокол, который планируется подписать по окончании заседания, определит перспективные направления взаимодействия и конкретизирует пути реализации намеченных проектов.

Российско-индийская межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между кабминами от 3 октября 2000 года. Она собирается на заседания раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели.