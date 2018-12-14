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14.12.2018
ТАСС

Ударные вертолеты Ми-24П впервые поступили на вооружение бригады в Свердловской области

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Ми-24П
Ми-24П.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Вертолеты будут выполнять задачи в рамках летно-тактических учений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Первые два ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Два вертолета Ми-24П поступили в бригаду в Свердловской области. Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности недавно сформированной бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.

Вертолеты будут выполнять задачи в рамках летно-тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

Ранее сообщалось, что 1 декабря база армейской авиации в Каменске-Уральском переформирована в бригаду. С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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3 комментария
№1
14.12.2018 12:49
Цитата, q
"Два вертолета Ми-24П поступили в бригаду в Свердловской области. Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности недавно сформированной бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.

А у нас что до сих пор Ми-24 выпускают?
+1
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№2
14.12.2018 16:41
Цитата, штурм сообщ. №1
А у нас что до сих пор Ми-24 выпускают?
Цитата, q
Два вертолета Ми-24П
Цитата, q
в апреле 1981-го Ми-24П запустили в серийное производство.
http://www.airwar.ru/enc/ah/mi24p.html
Либо ошибка журналистов, либо вертолеты после капиталки. Самое опасное если просто расконсервировали.
0
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№3
14.12.2018 22:21
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Самое опасное если просто расконсервировали
Думаю из состава тех частей куда ми-35,28 прибыли.
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