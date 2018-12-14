Ударные вертолеты Ми-24П впервые поступили на вооружение бригады в Свердловской области

Вертолеты будут выполнять задачи в рамках летно-тактических учений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Первые два ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили на вооружение бригады армейской авиации в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Два вертолета Ми-24П поступили в бригаду в Свердловской области. Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности недавно сформированной бригады армейской авиации", - говорится в сообщении.

Вертолеты будут выполнять задачи в рамках летно-тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

Ранее сообщалось, что 1 декабря база армейской авиации в Каменске-Уральском переформирована в бригаду. С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8 МТВ 5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз" из космоса.