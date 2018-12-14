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14.12.2018
ТАСС

ФСБ выявила в России подпольную сеть для сбора средств в пользу ИГ

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Источник изображения: © ЦОС ФСБ

В состав организации входили бывшие участники бандгрупп с Северного Кавказа, которые с 2016 года передали террористам 38 млн рублей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. ФСБ России выявила подпольную сеть, участники которой занимались сбором денежных средств для запрещенных в РФ международных террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат-ан-Нусра" (обе группировки запрещены на территории РФ). Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль" получали, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства".

В состав группы входили бывшие участники бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, а средства перечислялись в адрес находящихся в Сирии в составе подразделений ИГ двух российских гражданок, разыскиваемых за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур. "С 2016 года в целях финансирования терроризма указанным лицам было переведено более 38 млн рублей", - сообщили в ЦОС ФСБ.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
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1 комментарий
№1
14.12.2018 12:57
В первую очередь нужно конфисковать у "бородачей" в пользу государства источник получения средств - рынки, магазины, базы, компании.
+1
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