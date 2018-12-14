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14.12.2018
РИА Новости

Бесшумные убийцы. Как лодки проекта "Лада" усилят Тихоокеанский флот

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Подлодка проект 677 "Лада" в Баренцевом море
Подлодка проект 677 "Лада" в Баренцевом море.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметные, быстрые, прекрасно вооруженные и практически бесшумные — Тихоокеанский флот России пополнится бригадой подводных лодок проекта 667 "Лада". Как на днях сообщили "Известия", компактные субмарины прикроют базы стратегических ракетоносцев на Камчатке и обеспечат возможность их беспрепятственного выхода в открытый океан. "Лада" — проект со сложной судьбой. Головной корабль "Санкт-Петербург" спустили на воду еще в 2004-м, но до сих пор он находится в опытной эксплуатации. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.

Работа над ошибками

Многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 — это развитие серии 877-х "Палтусов". Субмарины, разработанные в конце ХХ века в ЦКБ "Рубин", предназначены для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, побережья и коммуникаций, ведения разведки. Помимо "Санкт-Петербурга", сегодня на плаву достраивается второй корабль проекта — "Кронштадт". Его должны передать ВМФ в следующем году. Третий представитель серии — "Великие Луки" — перезаложен в 2015 году и встанет в строй не раньше 2021-го.

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года

Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

ДЭПЛ проекта 677 при длине 66,8 метра, ширине 7,1 метра и водоизмещении 1,8 тысячи тонн способны развивать скорость до 21 узла. Автономность плавания — 45 суток. Каждая подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и десятью ракетными шахтами для ракето-торпед. В 2008 году сообщалось, что ВМФ России планируют принять 20 таких кораблей. Однако на испытаниях "Санкт-Петербурга" выявили множество серьезных конструктивных недостатков. В их числе проблемы с двигателем, все еще не способным развить больше половины заданной мощности, откровенно сырая боевая информационно-управляющая система "Литий", а также сбои гидроакустического комплекса — ушей лодки.

Судьба проекта повисла на волоске, однако Минобороны все-таки приняло в 2012 году решение о запуске субмарин в серию по доработанному проекту с устранением недостатков. Тем не менее на трех первых лодках так и не удалось внедрить воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), позволяющую ДЭПЛ подзаряжать аккумуляторные батареи без всплытия. В ВМФ не исключают, что ВНЭУ получат следующие две "Лады" (четвертая и пятая), которые по плану должны принять в состав флота к 2025 году. О том, что добро на их постройку получено, в июне 2017-го журналистам сообщил замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук.

Малошумная и компактная

В истории отечественного подводного флота не раз случалось, что закрывались и менее проблемные проекты. Однако "Ладу" решили довести до ума — достоинства этих лодок значительно превосходят их недостатки, которые являются, по сути, "детскими болезнями". "Лады" строятся по так называемой полуторной схеме. Диаметр корпуса из стали марки АБ-2 — одинаковый по всей длине. В отличие от больших атомных лодок, нос и корма у "Лады" сферические. Благодаря такому решению удалось ужать корабли по габаритам и сделать их более компактными в сравнении с собратьями проекта 636.6. Высокий уровень автоматизации позволил сократить экипаж "Лады" до 35 человек против 56 у "Варшавянок".

Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.

Источник изображения: © Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Что еще более важно, лодки проекта 677 — очень тихие. Практически все подвижные части корпуса оборудованы элементами акустической защиты, снижающими шумность корабля во время эксплуатации. Снаружи корпус "залит" многослойным защитным покрытием толщиной 40 миллиметров. Ранее в Минобороны сообщали, что шумность "Лады" даже ниже, чем у "Варшавянок", которые за акустическую малозаметность на Западе прозвали "черными дырами".

Главное вооружение лодок проекта 677 — торпеды калибра 533 миллиметра, в боекомплекте их 18 штук. Кроме того, "Лады" могут стрелять крылатыми ракетами семейства "Калибр" и "Оникс" через торпедные аппараты. Есть возможность боевого использования противолодочных ракет-торпед типа "Шквал". За гидролокационную разведку отвечает комплекс "Лира", в составе которого — мощные и чувствительные антенны. Всего в установке их три: одна на носу подводной лодки, две смонтированы по бокам. На случай повреждения бортового оборудования имеется внешняя гидролокационная аппаратура, которую "Лада" может выпустить и буксировать за собой.

Прикрыть "стратегов"

Основная функция перспективных субмарин на ТОФ — прикрытие подводных стратегических ракетоносцев, служащих важной частью российской ядерной триады. В составе флота сегодня — два "пожилых" "Кальмара" проекта 667БДР (один из них — "Святой Георгий Победоносец" — находится в резерве) и два новых "Борея" проекта 955. Они входят в 25-ю дивизию подводных лодок, базирующуюся в Вилючинске на Камчатке. Основная задача Тихоокеанского флота — в случае необходимости дать подводным крейсерам возможность выйти в районы боевого развертывания. А для этого нужно безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Легкие, быстрые и малошумные ДЭПЛ гораздо лучше справляются с патрулированием "домашних" акваторий, нежели большие многоцелевые атомоходы.

Надо заметить, с точки зрения географии Тихоокеанский флот базируется очень удачно. Две главные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — разнесены и закрывают широкую зону ответственности. Флот совместно с морской авиацией прикрывает оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над Курилами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан и не пускать вероятного противника к себе домой.

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. 1 октября 2018

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Сейчас ситуация с "дизелюхами" на ТОФ не самая радужная. Основной и единственный тип ДЭПЛ на Тихоокеанском флоте — семь лодок проекта 877 "Палтус", самая "молодая" из которых вступила в состав ТОФ в 1994 году. Их замена на новые субмарины — вопрос стратегической важности. Автономные "Лады" смогут постоянно следить за "подводными охотниками" вероятного противника, который, в свою очередь, неусыпно караулит маршруты выхода российских ракетоносцев в районы боевого патрулирования. А если станет совсем горячо, — нанести серию точных и быстрых ударов, чтобы пробить "Бореям" и "Кальмарам" выход в Тихий океан.

13.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Польша
Россия
Продукция
Б-585 Санкт-Петербург
Б-586 Кронштадт
П-800 Оникс
Шквал
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
636.3
667
677 Лада
877 Палтус
955 Борей
БДК 775
ВНЭУ
Калибр КР
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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