Бесшумные убийцы. Как лодки проекта "Лада" усилят Тихоокеанский флот

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Малозаметные, быстрые, прекрасно вооруженные и практически бесшумные — Тихоокеанский флот России пополнится бригадой подводных лодок проекта 667 "Лада". Как на днях сообщили "Известия", компактные субмарины прикроют базы стратегических ракетоносцев на Камчатке и обеспечат возможность их беспрепятственного выхода в открытый океан. "Лада" — проект со сложной судьбой. Головной корабль "Санкт-Петербург" спустили на воду еще в 2004-м, но до сих пор он находится в опытной эксплуатации. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости.

Работа над ошибками

Многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 677 — это развитие серии 877-х "Палтусов". Субмарины, разработанные в конце ХХ века в ЦКБ "Рубин", предназначены для уничтожения подлодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, побережья и коммуникаций, ведения разведки. Помимо "Санкт-Петербурга", сегодня на плаву достраивается второй корабль проекта — "Кронштадт". Его должны передать ВМФ в следующем году. Третий представитель серии — "Великие Луки" — перезаложен в 2015 году и встанет в строй не раньше 2021-го.

Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018 года Источник изображения: © РИА Новости / Ирина Мотина

ДЭПЛ проекта 677 при длине 66,8 метра, ширине 7,1 метра и водоизмещении 1,8 тысячи тонн способны развивать скорость до 21 узла. Автономность плавания — 45 суток. Каждая подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и десятью ракетными шахтами для ракето-торпед. В 2008 году сообщалось, что ВМФ России планируют принять 20 таких кораблей. Однако на испытаниях "Санкт-Петербурга" выявили множество серьезных конструктивных недостатков. В их числе проблемы с двигателем, все еще не способным развить больше половины заданной мощности, откровенно сырая боевая информационно-управляющая система "Литий", а также сбои гидроакустического комплекса — ушей лодки.

Судьба проекта повисла на волоске, однако Минобороны все-таки приняло в 2012 году решение о запуске субмарин в серию по доработанному проекту с устранением недостатков. Тем не менее на трех первых лодках так и не удалось внедрить воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), позволяющую ДЭПЛ подзаряжать аккумуляторные батареи без всплытия. В ВМФ не исключают, что ВНЭУ получат следующие две "Лады" (четвертая и пятая), которые по плану должны принять в состав флота к 2025 году. О том, что добро на их постройку получено, в июне 2017-го журналистам сообщил замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктор Бурсук.

Малошумная и компактная

В истории отечественного подводного флота не раз случалось, что закрывались и менее проблемные проекты. Однако "Ладу" решили довести до ума — достоинства этих лодок значительно превосходят их недостатки, которые являются, по сути, "детскими болезнями". "Лады" строятся по так называемой полуторной схеме. Диаметр корпуса из стали марки АБ-2 — одинаковый по всей длине. В отличие от больших атомных лодок, нос и корма у "Лады" сферические. Благодаря такому решению удалось ужать корабли по габаритам и сделать их более компактными в сравнении с собратьями проекта 636.6. Высокий уровень автоматизации позволил сократить экипаж "Лады" до 35 человек против 56 у "Варшавянок".

Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте. Источник изображения: © Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Что еще более важно, лодки проекта 677 — очень тихие. Практически все подвижные части корпуса оборудованы элементами акустической защиты, снижающими шумность корабля во время эксплуатации. Снаружи корпус "залит" многослойным защитным покрытием толщиной 40 миллиметров. Ранее в Минобороны сообщали, что шумность "Лады" даже ниже, чем у "Варшавянок", которые за акустическую малозаметность на Западе прозвали "черными дырами".

Главное вооружение лодок проекта 677 — торпеды калибра 533 миллиметра, в боекомплекте их 18 штук. Кроме того, "Лады" могут стрелять крылатыми ракетами семейства "Калибр" и "Оникс" через торпедные аппараты. Есть возможность боевого использования противолодочных ракет-торпед типа "Шквал". За гидролокационную разведку отвечает комплекс "Лира", в составе которого — мощные и чувствительные антенны. Всего в установке их три: одна на носу подводной лодки, две смонтированы по бокам. На случай повреждения бортового оборудования имеется внешняя гидролокационная аппаратура, которую "Лада" может выпустить и буксировать за собой.

Прикрыть "стратегов"

Основная функция перспективных субмарин на ТОФ — прикрытие подводных стратегических ракетоносцев, служащих важной частью российской ядерной триады. В составе флота сегодня — два "пожилых" "Кальмара" проекта 667БДР (один из них — "Святой Георгий Победоносец" — находится в резерве) и два новых "Борея" проекта 955. Они входят в 25-ю дивизию подводных лодок, базирующуюся в Вилючинске на Камчатке. Основная задача Тихоокеанского флота — в случае необходимости дать подводным крейсерам возможность выйти в районы боевого развертывания. А для этого нужно безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Легкие, быстрые и малошумные ДЭПЛ гораздо лучше справляются с патрулированием "домашних" акваторий, нежели большие многоцелевые атомоходы.

Надо заметить, с точки зрения географии Тихоокеанский флот базируется очень удачно. Две главные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — разнесены и закрывают широкую зону ответственности. Флот совместно с морской авиацией прикрывает оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над Курилами позволяет кораблям и подводным лодкам выходить в открытый океан и не пускать вероятного противника к себе домой.

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. 1 октября 2018 Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Сейчас ситуация с "дизелюхами" на ТОФ не самая радужная. Основной и единственный тип ДЭПЛ на Тихоокеанском флоте — семь лодок проекта 877 "Палтус", самая "молодая" из которых вступила в состав ТОФ в 1994 году. Их замена на новые субмарины — вопрос стратегической важности. Автономные "Лады" смогут постоянно следить за "подводными охотниками" вероятного противника, который, в свою очередь, неусыпно караулит маршруты выхода российских ракетоносцев в районы боевого патрулирования. А если станет совсем горячо, — нанести серию точных и быстрых ударов, чтобы пробить "Бореям" и "Кальмарам" выход в Тихий океан.