Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-160 над акваторией Карибского моря.

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно экипаж ракетоносца, приборную панель, а также Карибское море.

Полет был совершен в ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Венесуэлу. Его продолжительность составила около девяти часов.

На этой неделе в Венесуэлу по приглашению местных властей прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 Воздушно-космических сил России.

По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, совместные полеты призваны подготовить страну к защите перед лицом любой возможной агрессии.

Это вызвало озабоченность США и Организации американских государств (ОАГ).

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визиты военных самолетов других стран продолжатся.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Среди пилотов самолет получил прозвище "Белый лебедь".