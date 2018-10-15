"Гиацинт" – огненный цветок Российской армии

История создания и службы самоходной артустановки 2С5

Самоходные артиллерийские орудия калибров 122 и 152 мм зарекомендовали себя как мощное и высокоэффективное оружие еще в годы Великой Отечественной войны. Зачастую именно группировки артиллерии, включающие в себя самоходные артиллерийские установки (САУ) типа СУ-122 и ИСУ-122, СУ-152 и ИСУ-152, обеспечивали решение исхода боя в пользу наших войск. К сожалению, в послевоенное время роль САУ постоянно снижалась. Приоритет был отдан ракетному вооружению, всячески поддерживаемому лидером СССР Никитой Хрущевым. В конце 50-х годов он практически санкционировал полную остановку в стране работ по ствольной артиллерии, в том числе и самоходной.

После войны в СССР были разработаны самоходные артиллерийские установки СУ-122-54, СУ-152П и СУ-152Г, которые не получили широкого распространения в армии. Из-за такой недальновидности были созданы предпосылки для технического отставания наших Вооруженных сил от армий вероятного противника на многие годы. За эти просчеты история неминуемо наказывает, а на войне наказание часто измеряется жизнями солдат и офицеров. Так, например, случилось в артиллерийской дуэли между Китаем и Тайванем, разразившейся в августе 1958 года. Гоминьдановцы разместили батарею дальнобойных американских гаубиц на острове Цзиньмэнь и начали спокойно обстреливать территорию материкового Китая. Китайцы располагали из артиллерийских дальнобойных средств только 130-мм пушками М-46 советского производства, которые уступали в дальности стрельбы артиллерии противника на 3-4 км.

Решение задачи, как поразить батарею противника, все же было найдено благодаря смекалке советских военных советников. Но выводы о необходимости разработки новой артиллерийской системы повышенной дальности стрельбы были сделаны. Как и о том, что значение ствольной артиллерии нисколько не уменьшилось.

РАБОТЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

После отставки Никиты Хрущева работы по созданию новых образцов артиллерийского вооружения в СССР были возобновлены. В 1965 году была утверждена программа развития артиллерии, направленная на разработку артиллерийских систем, не уступающих по своим параметрам современным и перспективным на тот период разработкам в области ствольной артиллерии стран НАТО.

В ноябре 1968 года Министерство оборонной промышленности утвердило решение № 592, предписывающее начать научно-исследовательскую работу (НИР) по созданию новой артсистемы для замены буксируемой пушки М-46. В период с 1968 по 1969 год специалистами 3-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны СССР совместно с конструкторами предприятий оборонной промышленности была выполнена НИР "Успех", в рамках которой был определен облик перспективных артсистем и направления их развития вплоть до 1980 года.

В ходе исследований в рамках указанной НИР были проработаны буксируемый вариант пушки и три варианта самоходной артустановки. Первый вариант предусматривал открытую установку орудия на бронированном гусеничном шасси. Второй – с рубочной установкой орудия по типу ИСУ-152. Третий вариант представлялся с установкой орудия во вращающейся башне. По результатам исследовательских работ было определено, что для новой самоходной пушки оптимальным вариантом будет открытая установка орудия.

В сентябре 1969 года материалы аванпроекта были рассмотрены комиссией Министерства обороны СССР. 8 июня 1970 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 427-151, в соответствии с которым официально были начаты работы по созданию новой 152-мм пушки, как в варианте САУ, так и в буксируемом варианте. Полученные в ходе НИР "Успех" проработки легли в основу опытно-конструкторской работы (ОКР), которая в традициях того времени в СССР получила очередное цветочное наименование "Гиацинт". Самоходный вариант орудия получил индекс ГРАУ 2С5, а индекс ГБТУ – "Объект 307".

Самоходная артустановка 2С5 "Гиацинт" планировалась для оснащения артиллерийских полков и бригад армейских корпусов, общевойсковых и танковых армий для замены в них 130-мм пушек М-46 и 152-мм пушек М-47.

Головным разработчиком САУ 2С5 был определен Уральский завод транспортного машиностроения – УЗТМ (ныне ПАО "Уралмашзавод"), где коллектив конструкторов под руководством главного конструктора ОКБ-3, лауреата Ленинской премии Георгия Ефимова разрабатывал и создавал самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" со 152-мм пушкой. Сама артиллерийская система – 152-мм пушка 2А37, создавалась в СКБ Пермского машиностроительного завода им. В.И. Ленина (ныне ПАО "Мотовилихинские заводы") под руководством главного конструктора завода Юрия Калачникова. Над созданием боеприпасов для новой артиллерийской системы трудился коллектив московского Научно-исследовательского машиностроительного института (ныне АО "НИМИ им. В.В. Бахирева") под руководством заместителя главного конструктора Анатолия Каллистова.

Для сокращения сроков разработки работы вели сразу в двух направлениях, в области создания как самоходного, так и буксируемого орудия. Соответственно темам были присвоены индексы С и Б – "Гиацинт-С" для САУ и "Гиацинт-Б" – для буксируемой артиллерийской системы. Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) данным артсистемам были присвоены обозначения 2А37 и 2А36 соответственно.

Две баллистические установки с длиной ствола 7200 мм для отработки боекомплекта к орудию были изготовлены на Пермском машиностроительном заводе уже к весне 1971 года. Однако испытания были начаты с полугодовой задержкой только в сентябре 1971 года из-за несвоевременной поставки гильз. Дело в том, что для пушек "Гиацинт" разрабатывались специальные боеприпасы, благодаря чему орудия обладали уникальной баллистикой стрельбы. Мало кто знает, что для буксируемой пушки 2А36 и для пушки 2А37 самоходной артустановки "Гиацинт" нет в арсеналах других боеприпасов калибра 152 мм, которые могли бы быть использованы этими пушками. Другими словами, боеприпасы для САУ 2С3 и 2С19 для 2С5 не подходят!

Испытания, продлившиеся вплоть до марта 1972 года, показали, что при применении полного заряда массой 18,4 кг снаряды развивали начальную скорость 945 м/с и способны были достигать дальности 28,5 км. При использовании усиленного заряда массой 21,8 кг дальность стрельбы составляла 31,5 км, а начальная скорость снаряда – 975 м/с. Однако при этом отмечалось сильное воздействие дульной волны. Для устранения этого недостатка массу порохового заряда уменьшили до 20,7 кг, а также ввели гладкую насадку на ствол пушки. В апреле 1972 года конструкция орудия была доработана, и к концу года два опытных образца пушки 2А37 были переданы на УЗТМ для установки и отработки на самоходном шасси. Опытные образцы САУ 2С5 прошли сначала заводские, а затем и полигонные испытания. К 1974 году полный цикл испытаний, включая государственные САУ "Гиацинт-С" прошла, после чего была начата подготовка к серийному производству.

Параллельно с работами над САУ "Гиацинт-С" на базе шасси 2С5 создавался другой вариант САУ под обозначением 2С11 "Гиацинт-СК". От "Гиацинта-С" эта артсистема отличалась картузным способом заряжания, который предусматривал сокращение стоимости производства зарядов за счет исключения из их состава дорогостоящих латунных гильз. При этом были использованы наработки по картузным вариантам заряжания артсистем самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". Тем не менее к производству был принят вариант с раздельно-гильзовым заряжанием.

На вооружение Советской армии самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" была принята 20 января 1975 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 68-25.

Первая установочная партия САУ 2С5 "Гиацинт" была передана в войска в 1976 году, а с 1977 года началось полномасштабное серийное производство САУ на Уральском заводе транспортного машиностроения. Пушки 2А37 изготавливались на Пермском заводе им. В.И. Ленина. Производство САУ 2С5 продолжалось до 1993 года. Всего за 17 лет производства было выпущено около 2 тыс. единиц САУ 2С5 "Гиацинт".

Благодаря новым артиллерийским системам, коими стали САУ 2С5 "Гиацинт", Советская армия существенно повысила свои огневые и ударные возможности, живучесть и маневренность артиллерии. В1982 году самоходные пушки 2С5 поступили на вооружение артиллерийских частей и соединений в Группе советских войск в Германии (ГСВГ, ГДР). В случае боевых действий со странами – участницами НАТО системы "Гиацинт" позволяли Советскому Союзу реализовать тактику ограниченного применения тактического ядерного оружия в ходе оборонительных, контрнаступательных или наступательных операций.

В отличие от других САУ, производимых в СССР, артиллерийская установка 2С5 "Гиацинт" не поставлялась ни в одну страну, в том числе и в страны Варшавского договора. После развала СССР в 1991 году около 500 САУ "Гиацинт" остались в составе армий стран бывших республик СССР. 18 "самоходок" 2С5 приобрела Финляндия, которые там получили обозначение Telak 91. Примерно по две батареи "Гиацинтов" имеются в Эритрее и Эфиопии.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Самоходные пушка 2С5 и буксируемая пушка 2А37 предназначены для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, артиллерийских батарей и ракетных комплексов тактического назначения, пунктов управления, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений. Прицельные приспособления обеспечивают ведение огня с закрытых позиций и прямой наводкой. САУ может эксплуатироваться в различных погодно-климатических условиях.

Указанные артиллерийские системы предназначались для оснащения артиллерийских дивизионов артиллерийских полков и бригад общевойсковых и танковых армий Сухопутных войск СССР и пришли на замену пушкам М-46 калибра 130-мм и М-47 калибра 152 мм. По своему боевому предназначению решением командующего армией обычно артиллерийские дивизионы артиллерийских бригад придавались дивизиям первого эшелона для создания дивизионных артиллерийских групп (ДАГ). Такая группировка артиллерии дивизий первого эшелона обеспечивала выполнение огневых задач по поражению целей противника на всю глубину боевого порядка бригад или дивизий первого эшелона вероятного противника.

Самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" построена по схеме с открытой установкой орудия на бронированном шасси. Бронированный корпус машины условно разделен на три отделения: моторно-трансмиссионное (МТО) или силовое – в носовой части корпуса по правому борту, отделение управления – по ходу машины слева от МТО с рабочим местом механика-водителя и органами управления шасси. За рабочим местом механика-водителя оборудовано рабочее место командира машины с вращающейся командирской башенкой. Боевое отделение размещается в средней и кормовой частях корпуса. В средней части корпуса установлены механизированные укладки для размещения возимого боекомплекта. Вдоль бортов по обеим сторонам укладок расположены сидения членов боевого расчета (экипажа). Над сиденьями членов экипажа в крыше корпуса имеются люки для их посадки и высадки, закрывающиеся бронированными крышками. По правому борту в кормовой части находится сиденье оператора, по левому борту установлены сиденья оператора и наводчика. Экипаж (боевой расчет) САУ "Гиацинт-С" состоит из пяти человек.

В кормовой части корпуса установлены четыре топливных бака, механизм стопорения подающих лотков. На кормовом листе корпуса смонтированы люк для подачи боеприпасов из боевого отделения и балки с шарнирами, на которых закреплена опорная плита САУ для придания устойчивости при стрельбе. На крыше корпуса на поворотной платформе установлена артиллерийская часть самоходной пушки, которая имеет два положения – походное и боевое. В походном положении опорная плита поднята вертикально и находится за задним кормовым листом. В боевом – плита откидывается назад вниз с помощью гидравлической системы и упирается в грунт. Полуавтоматический механизм заряжания с цепным транспортером и электроприводом и механизированная укладка обеспечивают автоматизированный цикл заряжания. С помощью механизма заряжания элементы выстрелов (снаряд и заряд) поочередно перемещаются на линию досылания. При стрельбе подача выстрелов может осуществляться не только из боеукладки, но и с грунта. В боевом положении САУ наводчик находится вне корпуса машины на поворотной платформе слева от пушки у прицельных приспособлений.

Бронированный корпус машины сварен из стальных броневых катаных листов и обеспечивает защиту систем машины и боевого расчета от пуль и осколков. В носовой части машины на нижней лобовой бронедетали установлен отвал для самоокапывания. Максимальная толщина лобового броневого листа составляет 30 мм.

Основным оружием САУ 2С5 является 152-мм пушка 2А37 с длиной ствола 53 калибра. Максимальная боевая производительность САУ составляет 5–6 выстрелов в минуту. Пушка 2А37 состоит из: ствола, затвора с полуавтоматикой скалочного типа, электрооборудования, досылателя, противооткатных устройств, ограждения, верхнего станка, уравновешивающего механизма и механизмов наведения – поворотного и подъемного. Ствол орудия включает в себя трубу-моноблок, соединенную при помощи муфты с казенником, и многокамерный щелевой дульный тормоз с эффективностью 53% закрепленного на дульном срезе трубы ствола. В казеннике размещен горизонтально-клиновой затвор с полуавтоматикой скалочного типа.

Для облегчения работы заряжающего орудие оснащено цепным досылателем снаряда и заряда. Он обеспечивает максимальную боевую скорострельность САУ при заряжании с грунта или механизированной боеукладки 5–6 выстрелов в минуту. Для сравнения: американские 175-мм и 155-мм САУ М107 и М109А6 имеют максимальную боевую производительность 1,5 и 3 выстрела в минуту соответственно.

Противооткатные устройства пушки 2А37 состоят из гидравлического тормоза отката и пневматического накатника, заполненного азотом. Минимальный откат составляет 730 мм, а максимальный – 950 мм.

Подъемный и поворотный механизмы секторного типа обеспечивают наведение орудия в диапазоне углов от -2,5 до +58 градусов по вертикали и от -15 до +15 градусов по горизонту.

Пневматический уравновешивающий механизм служит для компенсации момента неуравновешенности качающейся части орудия. Верхний станок с орудием устанавливается на специальную поворотную платформу в кормовой части крыши корпуса САУ 2С5. Откидная опорная плита, расположенная на корме корпуса, передает усилия отката выстрела на грунт, придавая устойчивость САУ в момент выстрела и обеспечивая тем самым высокую точность и кучность стрельбы. Возимый боекомплект самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" составляет 30 выстрелов.

В основной боекомплект пушки 2А37 входят выстрелы раздельно гильзового заряжания:

– 3ВОФ39 с осколочно-фугасным снарядом (ОФС) 3ОФ29 с массой заряда взрывчатого вещества (ВВ) 6,42 кг, начальной скоростью полета 945 м/с и максимальной дальностью стрельбы 28,5 км;

– 3ВОФ40 с осколочно-фугасными снарядами 3ОФ29 с массой заряда ВВ 6,42 кг, с уменьшенным зарядом с начальной скоростью полета 775 м/с и максимальной дальностью стрельбы 21,5 км;

– 3ВОФ41 с осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом (АРОФС) 3ОФ30 с максимальной дальностью стрельбы 33,1 км;

– 3ВОФ86 с осколочно-фугасным реактивным снарядом 3ОФ59 с улучшенной аэродинамической схемой, массой заряда ВВ 7,8 кг и максимальной дальностью стрельбы 30,5 км;

– 3ВОФ86 с осколочно-фугасным реактивным снарядом 3ОФ59 с массой заряда ВВ 7,8 кг, с уменьшенным зарядом и максимальной дальностью стрельбы 23 км.

152-мм САУ 2С5 «Гиацинт-С». Источник: www.soldiering.ru. Фото предоставил Роман Крайнов.

Кроме того, САУ 2С5 может использовать выстрелы 3ВОФ39 с высокоточным осколочно-фугасным снарядом (УАС) "Краснополь" и 3ВОФ38 с высокоточным осколочно-фугасным снарядом "Сантиметр". Эти выстрелы предназначены для поражения бронетанковой техники, ракетных пусковых установок, долговременных оборонительных сооружений, мостов, переправ и других важных точечных целей. Максимальная дальность стрельбы управляемыми высокоточными снарядами "Краснополь" (масса ВВ 6,5 кг) и "Сантиметр" (масса ВВ 8,5 кг) составляет 20 и 12 км соответственно. При стрельбе управляемыми снарядами из САУ 2С5 "Гиацинт" применяются специальные заряды, отличные от применяемых в САУ 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С".

В открытой печати проходили сообщения о том, что для САУ 2С5 разрабатывается выстрел с кассетным осколочным снарядом, аналогичным кассетному снаряду для 152-мм гаубиц 2С3, МЛ-20, 2С19.

Помимо обычных типов боеприпасов для САУ 2С5 "Гиацинт-С" было разработано 10 типов выстрелов со специальными ядерными боеприпасами мощностью от 0,1 до 2 кт в тротиловом эквиваленте с наименованиями "Ромашка", "Мята", "Аспект" и "Символизм".

В качестве дополнительного оружия на САУ 2С5 используется 7,62-мм пулемет ПКТ (ПКТМ). Он установлен на вращающейся командирской башенке и имеет углы вертикального наведения от -6 до +15 градусов, а горизонтального – от 164 градусов влево до 8 градусов вправо. Огонь из пулемета ведется командиром САУ без выхода из машины. Боекомплект – 1500 патронов.

Внутри машины предусмотрены пять креплений под автоматы АКМС индивидуального оружия расчета и крепление для сигнального пистолета с 20 сигнальными патронами. Кроме того, в боевом отделении САУ 2С5 имеется крепление для противотанкового гранатомета РПГ-7В с 5 выстрелами к нему для борьбы с бронетехникой противника. Для отражения возможного нападения воздушного противника в САУ предусмотрено размещение переносного зенитного ракетного комплекса 9К32М "Стрела-2М" (9К38 "Игла") с двумя ракетами к нему.

Для осуществления разведки местности днем и ночью, а также для стрельбы из пулемета, в командирской башенке установлен комбинированный прицел ТКН-3А с прожектором ОУ-3ГК. Для наведения пушки 2А37 при стрельбе с закрытых огневых позиций на месте наводчика установлены механический прицел Д276-45 и артиллерийский панорамный прицел ПГ-1М, а для ведения огня прямой наводкой по наблюдаемым целям – оптический прицел ОП-4М-91А.

Место механика-водителя оснащено двумя призменными приборами наблюдения ТНПО-160. Для движения в ночных условиях вместо одного из них устанавливается прибор ночного видения ТВН-2БМ. Для наблюдения за местностью и обстановкой при совершении маршей на местах членов боевого расчета также установлены призменные приборы наблюдения ТНПО-160.

Для внешней связи на машине первоначально была установлена УКВ радиостанция Р-123. Она обеспечивала устойчивую связь с однотипными станциями на дальностях до 20 км в зависимости от условий местности и погоды. Внутренняя связь между членами экипажа осуществлялась посредством танкового переговорного устройства Р-124. По мере совершенствования средств связи в ходе регламентных работ и капитального ремонта на САУ 2С5 устанавливались более современные радиостанции, такие как Р-173 и др.

Следует отметить, что с целью максимальной унификации самоходной артиллерии в Советской армии для создания шасси САУ 2С5 было использовано модифицированное шасси опытной самоходной противотанковой пушки СУ-100П, точно такое, какое применили для САУ 2С3 "Акация".

В САУ 2С5 установлен V-образный 12-цилиндровый четырехтактный дизельный многотопливный двигатель В-59 жидкостного охлаждения с инерционным наддувом, развивающий максимальную мощность 520 л.с. Помимо дизельного топлива двигатель имеет возможность работы на смеси дизтоплива с бензином и на керосине марок ТС-1, Т-1 и Т-2.

С двигателем соединена механическая коробка передач с двойным потоком мощности. Она обеспечивает включение шести передач переднего и двух передач заднего хода. Для управления машиной используются планетарные механизмы поворота, соединенные с бортовыми редукторами.

Ходовая часть состоит из шести пар обрезиненных опорных и четырех пар поддерживающих катков. Ведущие колеса находятся в носовой части, направляющие – в кормовой. Гусеница мелкозвенчатая цевочного зацепления, состоит из траков с резинометаллически шарниром. Ширина трака 484 мм при шаге 125 мм.

Подвеска САУ 2С5 – индивидуальная торсионная. На первом и шестом узлах подвески установлены двусторонние гидроамортизаторы.

Максимальная скорость движения САУ 2С5 по шоссе составляет 60 км/ч. При движении задним ходом на второй задней передаче обеспечивается скорость движения до 14 км/ч. Запас хода – около 500 км.

Имея сравнительно небольшие размеры (по отношению к аналогам) и полную массу в 27,5 т САУ 2С5 "Гиацинт" способна транспортироваться самолетами военно-транспортной авиации типа Ил-76, Ан-22 и Ан-124.

БОЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По оценкам западных специалистов, применение САУ 2С5 в контрбатарейной борьбе позволяет в пять раз сократить время подготовки к стрельбе по сравнению с буксируемыми системами. При сравнении САУ 2С5 с системами предыдущего поколения того же калибра, например на подавление батареи из восьми самоходных гаубиц типа M109, для САУ "Гиацинт" потребуется боеприпасов на четверть меньше, то есть 270 осколочно-фугасных снарядов против 360. Другими словами, батарея "Гиацинтов" в составе 6 САУ способна выполнить эту задачу за 7,5 минуты.

Боевое крещение самоходная пушка 2С5 "Гиацинт" получила в Афганистане. Причем артиллерийская система сразу же завоевала уважение среди военных и получила немало лестных характеристик. 152-мм осколочно-фугасные снаряды 3ОФ29 гарантированно обеспечивали уничтожение любых укреплений противника. Их эффективность была в 2–4 раза выше эффективности снарядов 152-мм орудий 2С3, Д-20, МЛ-20 и М-47. По этой причине самоходную пушку "Гиацинт" некоторые советские военные окрестили "Геноцид", подчеркивая тем самым высокое боевое могущество артсистемы. Отмечалась и высокая надежность шасси, которая являлась одним из важнейших свойств военной техники в Афганистане. Несмотря на тяжелые условия эксплуатации, каменистый грунт, резкий перепад температур, большую запыленность, разряженную атмосферу, САУ "Гиацинт" показывали высокую эффективность во всех видах боя. Были отмечены случаи, когда на одну САУ настрел достигал до 700 выстрелов, а пробег по горным дорогам – свыше 6500 км.

Ограниченно САУ 2С5 "Гиацинт" применялись в составе группировок артиллерии в первую чеченскую кампанию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

После прекращения серийного производства "Гиацинтов" в начале 1990-х годов уже к началу 2000 годов в России были спроектированы модернизированные варианты САУ 2С5, получившие обозначения 2С5М и 2С5М1. Модификация 2С5М отличается от базовой машины установкой на нее автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО) 1В514-1 "Механизатор-М", а также модернизированной артиллерийской частью, позволяющей применять новые 152-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ60 с донным газогенератором, имеющим максимальную дальность стрельбы до 37 км.

Модификация 2С5М1 отличается от 2С5М используемой артиллерийской частью. Для повышения экспортного потенциала САУ на нее было установлено орудие калибра 155-мм, позволяющее применять выстрелы зарубежного производства со снарядами L15A1 с дальностью стрельбы до 30 км, а также снаряды ERFB BB с дальностью стрельбы до 41 км.

В 2004 году САУ 2С5 была использована при выполнении научно-исследовательской работы по созданию новой перспективной 152-мм САУ. На базе шасси самоходной пушки "Гиацинт" был собран экспериментальный образец артиллерийской системы, на котором вместо пушки 2А37 была установлена гаубица с баллистикой перспективного 152-мм артиллерийского орудия "Коалиция-СВ".

Достойной замены "Гиацинтам" пока нет. Скорее всего эти системы заменит новейшая 152-мм САУ 2С35 "Коалиция-СВ". Но это в ближайшем будущем. А пока "богам войны" будет служить САУ "Гиацинт", которая по сей день остается одной из наиболее дальнобойных артсистем, уступая в этом плане только 203,2-мм САУ 2С7 "Пион".

Артустановки 2С5. Источник: nvo.ng.ru

Сергей Викторович Суворов – полковник запаса, кандидат военных наук.