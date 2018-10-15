Противостояние на Азове: Украина готовится к битве

Министр обороны Украины Степан Полторак, президент Украины Петр Порошенко, командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов (слева направо) во время учений Вооруженных сил Украины на побережье Азовского моря.

Украина готовится к отпору "российской агрессии" на Азове, заявил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти готовятся отразить "российскую агрессию" на Азовском море. По его словам, "порох надо держать готовым". Глава украинского государства добавил, что неделей ранее возле Мариуполя проходили тактические учения сил обороны Азовского побережья, и боеспособность всех родов войск "оценивает высоко".

Украина готовится отражать "российскую агрессию" на Азовском море, заявил украинский президент Петр Порошенко в ходе церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

"Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления. Порох надо держать готовым", - подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что посетил военные учения ВСУ в Мариуполе, где силы обороны морского побережья проводили тактические учения. Порошенко дал высокую оценку уровню боеспособности Военно-морских сил Украины, а также оценил сухопутные войска, бронетанковые бригады и вертолетные подразделения, передает ФАН.

Президент Украины добавил, что экипажи кораблей и катеров ВМС "действовали грамотно", а сотрудники пограничной службы и нацгвардейцы "жестко встретили и ликвидировали условный десант противника". Порошенко дал их действиям столь высокую оценку, что она пробила 10-балльную шкалу: 12 баллов.

В Киеве озабочены безопасностью южных границ страны, однако рассуждения украинских военных представляются скорее наступательными, нежели оборонительными. Генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан, к примеру, заявил, что создание базы на Азовском море заставит Россию "пойти на уступки", сообщает НСН.

По словам Богдана, создание базы поможет развить такую инфраструктуру, которая заставит Россию "пойти на уступки и сесть за стол переговоров". После этого, отметил генерал, возможно решение ряда проблем, в том числе вопрос Крыма. Напомним, Крым стал российским по результатам общенародного референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за включение Крыма и Севастополя в состав России на правах субъектов федерации.

12 октября президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров страны определить координаты границы с Россией в Черном и Азовском морях. Граница должна будет пролегать по "срединной линии".

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно "Норд". Кроме того, Киев обвинил Россию в "незаконных" досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье. Украина начала перебрасывать в регион бронекатера типа "Гюрза", а российские пограничники начали досматривать все суда, следующие в порты Украины на Азовском море.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок Вооруженных сил Украины, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки "вероятного вторжения российской высадки с моря".

В Киеве регулярно говорят о будто бы готовящихся в Азовском море актах "российской агрессии". В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла "гибридная угроза вторжения" - ВМФ России якобы проводит военные учения на море "крайне близко" к украинским берегам.

Ранее вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук неоднократно предлагал использовать радикальные методы для "сдерживания российской агрессии". В конце июля

бывший командующий ВМС Украины предложил обезопасить побережье Украины, заминировав Азовское море. Он заявил, что украинской территории может угрожать потенциальный десант российских солдат с моря и деятельность военных кораблей ВМФ России.

В ответ на слова Гайдука член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что тому следует восстанавливать "беззубый" украинский флот, а не предлагать минировать Азовское море. Сенатор добавил, что вице-адмирал Сергей Гайдук, видимо, "отчаянно нуждается во внимании и востребованности" и старается угодить в русло общей антирусской повестки в Киеве.

Отдел "Армия"