Дрон в боевых условиях

Замначальника Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский — о применении БПЛА в Сирии, особенностях подготовки операторов и новых аппаратах для Вооруженных сил

В ближайшее время Вооруженные силы получат первые "русские риперы" — ударные беспилотники большой дальности. Кроме того, в войска поступят новые "разведчики" — БПЛА, способные находить противника по радиоэлектронному излучению и с помощью радара. Об этом в интервью "Известиям" сообщил замглавы Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский. Он также рассказал об опыте применения российских БПЛА в Сирии, особенностях подготовки армейских специалистов по беспилотникам и о том, как боевикам удается собирать аппараты из купленных в интернет-магазинах компонентов.

— Какие задачи решает ваш центр?

— Центр предназначен для подготовки специалистов беспилотной авиации. Для выполнения задач воздушной разведки, а также специальных задач в интересах обеспечения действий войск (сил). Также мы занимаемся проведением научной работы в области беспилотной авиации. Проводим войсковые испытания комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Мы тесно взаимодействуем с заводами и конструкторскими бюро, начиная с этапов создания беспилотных комплексов до сопровождения их эксплуатации.

Подразделения центра ведут исследовательские работы по изучению существующих и перспективных иностранных комплексов с беспилотными летательными аппаратами. На их основе мы даем рекомендации по развитию и совершенствованию имеющейся отечественной базы.

Центр был создан еще в советское время. Во времена развала Советского Союза он был сохранен и выведен в город Егорьевск Московской области. И почти 10 лет назад мы были перебазированы в Коломну. С тех пор находимся здесь.

На начальном этапе, когда в Вооруженных cилах только начинали формироваться подразделения беспилотной авиации, они всем составом приезжали к нам. Мы их обучали, укомплектовывали техникой, и они убывали в свои части. Сейчас мы систематически готовим для них новых специалистов, осуществляем снабжение новыми комплексами и восстановление вышедшей из строя техники.

— Для работы с какими аппаратами вы готовите специалистов?

— Мы обучаем специалистов для всех типов комплексов с БПЛА, стоящих сейчас на вооружении, для всех видов Вооруженных сил и родов войск.

Кроме того, мы участвуем в проведении различного рода испытаний новых комплексов с БПЛА и других специальных комплексов, включая иностранные. Работаем с комплексами, испытывать которые позволяет территория нашего района. Для испытания крупных аппаратов с большой дальностью и продолжительностью полета мы выезжаем на полигоны или предприятия-изготовители.

— Сложно ли подготовить расчет беспилотника? Какое образование и какие знания должны быть у военнослужащего, чтобы он смог приступить к учебе?

— В зависимости от типа комплекса расчет может состоять из разного числа специалистов разных направлений для его полноценной и безопасной эксплуатации, основные — "разведчик", "летчик" и техник. Чтобы пройти обучение по этим специальностям, конечно, надо иметь определенный кругозор и базу знаний.

"Летчику" — оператору управления БПЛА и "разведчику" — оператору различного рода полезных нагрузок БПЛА необходимо иметь базовые знания в области компьютерных технологий. Будущему технику не мешает иметь техническое образование. Все требующиеся знания и навыки передают наши опытные преподаватели и инструкторы в процессе обучения.

Первоначальный отбор проводится в частях. Для войск определены требования к кандидатам. Когда они прибывают к нам, мы проводим различного рода тесты, личные беседы и психологический отбор, после чего кандидаты, успешно прошедшие все этапы входного контроля, зачисляются в группы по специальностям обучения.

Мы пробовали учить "всех подряд", но этот опыт не оправдал себя. Даже если мы передадим не имеющему определенной базы человеку необходимые знания, то в нестандартной ситуации он может растеряться и совершить неправильные действия. Как следствие — потеря техники, невыполнение боевой задачи.

— Есть ли преимущество российской техники над иностранной?

— Жизнь заставила нас пойти немного по другому пути, чем другие страны. Долгое время беспилотная авиация в России по своим характеристикам серьезно отставала от зарубежных аналогов. Когда снова началось ее развитие, нам было непросто догнать отдельные страны по количеству имеющихся средств, а в некоторых вопросах и по их качеству. Но тем не менее отечественные разработчики в короткие сроки смогли создать, испытать и поставить в войска комплексы с БПЛА, ничем не уступающие аналогам иностранных государств.

Нам удалось достичь больших успехов, и прежде всего за счет того, что имеющиеся средства мы научились использовать с куда большей эффективностью, чем наши иностранные "партнеры".

— Каким образом?

— БПЛА могут находиться в воздухе очень продолжительное время, но далеко не всегда в столь длительном полете есть смысл: беспилотник может ничего не найти или же добытая с его помощью информация может быть незначительной для командования, в интересах которого БПЛА применяется. Благодаря умелому планированию командованием, а также грамотным действиям личного состава расчетов у нас в войсках полеты наших "роботов" практически всегда приносят полезную актуальную информацию.

В Сирии практически вся информация об объектах, полученная с беспилотных летательных аппаратов, была принята к доразведке и огневому поражению авиацией. Важной частью работы беспилотных авиационных комплексов является и последующий контроль результатов нанесения авиационных ударов.

— Когда российские Вооруженные силы получат не только разведывательные, но и разведывательно-ударные аппараты, сопоставимые по характеристикам с такими разработками, как американский MQ-9 Reaper?

— В ближайшее время в войска поступят комплексы большой дальности и продолжительности полета, которые будут способны применять вооружение, находящееся на борту летательного аппарата.

— Какие новые комплексы находятся в высокой степени готовности и смогут поступить в Вооруженные силы в ближайшие месяцы?

— Близятся к завершению работы по созданию БПЛА средней дальности. Он будет оснащен радаром, и, помимо визуальной, этот аппарат сможет вести радиотехническую разведку в любых погодных условиях.

Кроме того, проводится постоянная работа по модернизации стоящих на вооружении систем БПЛА под новые современные требования и улучшению их характеристик, например "Орлана-10" и "Элерона-3".

— Как вы используете опыт применения БПЛА российскими подразделениями в Сирии?

— Мы изучаем все аспекты работы аппаратов в боевых условиях: тактические приемы ведения разведки с помощью различных бортовых средств, порядок взаимодействия с заинтересованными родами войск, особенности технической эксплуатации комплексов в различных климатических условиях. Полученные данные мы обобщаем, всесторонне анализируем и вырабатываем рекомендации по применению комплексов в различных условиях обстановки. Полученный опыт отражается и в материалах, которые используются для обучения специалистов беспилотной авиации.

Кроме того, мы изучаем опыт применения аппаратов в условиях активного противодействия со стороны противника. В Сирии ведется огневое воздействие на наши БПЛА и массированное, зачастую неожиданное противодействие средств радиоэлектронной борьбы.

— Вооруженный конфликт в Сирии называют войной квадрокоптеров. Их активно используют боевики для разведки и даже постановки мин. Насколько серьезной вы считаете эту угрозу? Нужно ли, на ваш взгляд, оснащать квадрокоптерами общевойсковые подразделения для ведения разведки?

— Да, действительно в Сирии наши Вооруженные силы впервые столкнулись с массированным применением малых беспилотных летательных аппаратов этого типа. Боевики систематически в интернете распространяют видео, как они контролируют передвижения сирийских войск. Они постоянно изобретают новые способы минирования и даже нанесения ударов с помощью этих маленьких аппаратов. Конечно же, это опасное средство, которое много применяется противниками сирийских войск.

Руководство Вооруженных сил РФ, разумеется, не смотрит на всё это безучастно. Сейчас идет очень интенсивная и успешная работа по созданию систем противодействия комплексам с беспилотными летательными аппаратами в целях обеспечения безопасности наших войск. Уже существуют опытные и малосерийные образцы таких систем.

— Боевики пытались даже нанести удар по авиабазе Хмеймим с использованием БПЛА. Как вы оцениваете уровень их техники?

— Аппараты создавались людьми, которые разбираются в этом деле. Эти БПЛА замаскированы под самоделки и выполнены из простых элементов, которые даже можно купить в интернет-магазинах или выпилить на коленке. Стоимость изготовления таких аппаратов относительно невелика. Но человек, который их делал или который руководит их изготовлением, разбирается и в аэродинамике, и в навигации, и в программировании. Это непростые люди, не новички в этой сфере.

Роман Крецул, Алексей Рамм