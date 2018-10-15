Министры обороны Армении и России утвердили план сотрудничества на 2019 год

ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Министры обороны Армении и России Давид Тоноян и Сергей Шойгу утвердили план двустороннего сотрудничества на 2019 год, сообщили в субботу в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что встреча Тонояна и Шойгу состоялась на полях прошедшего в пятницу в Ташкенте заседания Совета министров обороны стран СНГ.

"Тоноян и Шойгу провели в Ташкенте отдельную встречу, в ходе которой утвердили план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Армении и РФ на 2019 год", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Другие подробности не приводятся.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ. База оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, легкими фронтовыми современными истребителями четвертого поколения МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили срок действия договора по базе. Договор был подписан в 1995 году, срок его действия составлял 25 лет, теперь документ будет действовать до 2044 года. Протокол предусматривает также расширение сферы географической и стратегической ответственности базы.

В Армении действует также армяно-российская объединенная группировка войск. В соответствии с двусторонним соглашением, подписанным 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды. Госдума ратифицировала соглашение 14 июля 2017 года, а парламент Армении - 5 октября.