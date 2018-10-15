На заводе "Янтарь" рассказали о готовности океанографического судна "Алмаз"
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Готовность океанографического исследовательского судна "Алмаз" проекта 22010 сейчас составляет 36 процентов, Военно-морскому флоту (ВМФ) оно будет передано в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель завода "Янтарь", на котором оно строится.
Головное судно "Янтарь" проекта 22010 было передано ВМФ в 2016 году, тогда же был заложен "Алмаз" - первое серийное судно этого проекта.
"Работы идут по плану, завершается этап стапельной сборки корпуса и надстройки. На сегодня готовность объекта составляет 36 процентв, заказчику в лице в Минобороны должны его передать в 2019 году", - сказал собеседник агентства.
Как заявлял ранее начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны России вице-адмирал Алексей Буриличев, "Алмаз" планируется передать Тихоокеанскому флоту, он будет обеспечивать запуски с космодрома Восточный.
На "Алмазе" будут также размещены глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты типа "Русь" и "Консул". Судно сможет брать на борт и глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", которые ранее базировались на "Академике Келдыше". Не предусматривается размещение на "Алмазе" вертолета, который есть на флагмане проекта. Опыт плаваний показал, что его востребованность невелика.
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