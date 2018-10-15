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15.10.2018
РИА Новости

На заводе "Янтарь" рассказали о готовности океанографического судна "Алмаз"

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Судно проекта 22010. Архивное фото
Судно проекта 22010. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Готовность океанографического исследовательского судна "Алмаз" проекта 22010 сейчас составляет 36 процентов, Военно-морскому флоту (ВМФ) оно будет передано в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель завода "Янтарь", на котором оно строится.

Головное судно "Янтарь" проекта 22010 было передано ВМФ в 2016 году, тогда же был заложен "Алмаз" - первое серийное судно этого проекта.

"Работы идут по плану, завершается этап стапельной сборки корпуса и надстройки. На сегодня готовность объекта составляет 36 процентв, заказчику в лице в Минобороны должны его передать в 2019 году", - сказал собеседник агентства.

Как заявлял ранее начальник главного управления глубоководных исследований Минобороны России вице-адмирал Алексей Буриличев, "Алмаз" планируется передать Тихоокеанскому флоту, он будет обеспечивать запуски с космодрома Восточный.

На "Алмазе" будут также размещены глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты типа "Русь" и "Консул". Судно сможет брать на борт и глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", которые ранее базировались на "Академике Келдыше". Не предусматривается размещение на "Алмазе" вертолета, который есть на флагмане проекта. Опыт плаваний показал, что его востребованность невелика.

14.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
22010 Крюйс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Восточный Космодром
ТОФ
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