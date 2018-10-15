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15.10.2018
bmpd.livejournal.com

500 боевых патрулирований французских атомных ракетных подводных лодок

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10 октября 2018 года на базе французских морских стратегических ядерных сил (Force océanique stratégique - FOST) Иль-Лонг близ Бреста состоялась церемония в честь совершения французскими атомными ракетными подводными лодками 500 выходов на боевое патрулирование (боевую службу). В церемонии приняли участие министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли и начальник главного штаба (командующий) ВМС Франции адмирал Кристоф Празук.

Французская атомная ракетная подводная лодка S 619 Le Terrible (типа Triomphant) на церемонии в честь совершения французскими атомными ракетными подводными лодками 500 выходов на боевое патрулирование. Иль-Лог, 10.10.2018 (с) ВМС Франции

При этом атомная ракетная подводная лодка S 619 Le Terrible (типа Triomphant) вернулась в Иль-Лонг после 500-го боевого патрулирования еще в конце сентября (точная дата не сообщается). Лодка несла на борту 16 межконтинентальных баллистических ракет М51.

Первый выход на боевое патрулирование с ядерными ракетами на борту в истории ВМС Франции совершила с 28 января по 21 марта 1972 года первая французская атомная ракетная подводная лодка (ПЛАРБ) S 611 Le Redoutable. С ноября 1972 года французские ПЛАРБ начали постоянное непрерывное боевое дежурство в море, поддерживаемое по настоящее время. Всего за 46 лет десять находившихся в составе флота французских ПЛАРБ (шесть типа Le Redoutable и четыре нынешние типа Triomphant) совершили таким образом 500 боевых патрулирований, проведя во время них в море суммарно 37240 суток. Сейчас боевые патрулирования ПЛАРБ типа Triomphant длятся в среднем около 90 суток.

Сообщается, что сейчас личный состав французских морских стратегических ядерных сил (Force océanique stratégique - FOST), включая береговой состав, насчитывает около 3800 человек. Из них более 800 человек включают экипажи ПЛАРБ, 120 человек - личный состав берегового центра связи СТМ, и около 700 человек - личный состав подразделений охраны и безопасности.

Каждая из находящихся сейчас в строю ПЛАРБ типа Triomphant имеет два экипажа штатной численностью 110 человек каждый, включая 15 офицеров, 85 унтер-офицеров и 10 нижних чинов. С весны 2018 года среди личного состава французских ПЛАРБ имеются четыре женщины.

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли на церемонии в честь совершения французскими атомными ракетными подводными лодками 500 выходов на боевое патрулирование. Иль-Лог, 10.10.2018 (с) ВМС Франции

12.10.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Франция
Проекты
Ядерный щит
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