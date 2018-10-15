Ледоколы не пробились в бюджет

На новые суда у правительства пока денег нет

Как выяснил “Ъ”, ФГУП "Росморпорт" предлагает построить для портов Дальнего Востока и Северо-Запада еще два дизель-электрических ледокола мощностью 18 МВт и общей стоимостью свыше 14 млрд руб. Закладку судов планируют провести в 2019 году, но пока непонятно, где взять средства. В Росморречфлоте полагают, что ледоколы надо внести в ФАИП, но в Минэкономики заявили, что проект не укладывается в госпрограмму по развитию транспорта и в бюджете денег на это нет. Эксперты говорят, что на Дальнем Востоке осталось лишь два ледокола, которых с учетом роста грузопотоков явно недостаточно.

Головной линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М (ЛК-16) "Владивосток", снимок 2016 года. Источник: ПАО "Выборгский судостроительный завод"

ФГУП "Росморпорт" Росморречфлота изучает возможность строительства еще двух дизель-электрических ледоколов на 18 МВт, рассказали источники “Ъ” в отрасли и подтвердили в агентстве. Собеседники “Ъ” говорят, что стоимость одного судна — 7,3 млрд руб., закладка судов может состояться летом 2019 года. В Росморречфлоте “Ъ” подтвердили, что в 2019 году планируется начать строительство ледоколов для Дальнего Востока и Северо-Запада РФ, это модифицированный проект уже работающих ледоколов на 18 МВт. По данным “Ъ”, ледовый класс может быть повышен с Icebreaker6 до Icebreaker7. Один из источников “Ъ” не исключил, что изменения проекта увеличат сроки строительства и стоимость судов. Другой собеседник “Ъ” замечает, что ледоколы нужны, так как потребность в проводке существенно больше, чем возможности действующих судов, и этот разрыв растет.

Проект 21900М — модернизированный проект ледоколов "Москва" и "Санкт-Петербург", построенных для "Росморпорта" в 2005–2009 годах на Балтзаводе. Техпроект разработан ЦКБ "Балтсудопроект". Сегодня в Северо-Западном филиале ФГУП три таких ледокола. Ледоколы имеют неограниченный район плавания, длина судов — 119,8 м, ширина — 27,5 м, осадка — 8,5 м, скорость — 17 узлов, ледопроходимость — до 1,5 м. Автономность хождения во льдах — 31 сутки.

Но ясности с источниками финансирования новых судов пока нет. В Росморречфлоте утверждают, что ледоколы стоят в магистральном плане развития инфраструктуры, финансирование предполагается за счет ФАИП. Но в Минэкономики “Ъ” сообщили, что Росморречфлот заявлял на строительство ледокола Icebreaker7 для Дальнего Востока дополнительные бюджетные ассигнования сверх параметров госпрограммы "Развитие транспортной системы". В проектах бюджета и ФАИП на 2019–2021 годы строительство этих ледоколов не предусмотрено, уточняют в министерстве. Там добавили, что в проекте бюджета есть средства для Росморречфлота в рамках Фонда развития на менее мощные ледоколы — 12–14 МВт Icebreaker7 для Архангельска и 6–8 МВт для Дальнего Востока. Как сообщал "Интерфакс", на них планируется выделить 6,5 млрд руб. и 5,5 млрд руб. соответственно.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) “Ъ” сообщили, что готовы строить ледоколы, "корпорации известны такие намерения заказчика, но конкретных переговоров еще не ведется". Если заказ будет передан ОСК, то строить ледоколы будут верфи Северо-Запада, у которых есть компетенции, заключили в корпорации. Основным претендентом на заказ источники “Ъ” называют Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) ОСК, который строил три ледокола проекта 21900М в 2012–2016 годах. Тогда этот контракт стоил 12,3 млрд руб., ВСЗ был генподрядчиком, но один ледокол строился в кооперации с финской Arctech Helsinki Shipyard (входит в ОСК). Но из-за санкций, падения рубля и увеличения стоимости оборудования верфи сдали суда с задержкой, а убытки ВСЗ превысили 800 млн руб.

Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев напомнил, что с переводом ледокола "Адмирал Макаров" в Мурманск на Дальнем Востоке осталось всего два ледокола — Icebreaker8 "Красин", построенный в 1976 году, и Icebreaker6 "Магадан" (1982), есть также пассажирское ледокольное судно Icebreaker7 "Капитан Хлебников" (1981). Но на Дальнем Востоке растут товарооборот, мощности портов, говорит он. Есть и планы по созданию круглогодичного перевалочного комплекса СПГ на Камчатке, отмечает эксперт, а север Берингова моря покрывается льдами, и тут также могут понадобиться ледоколы.

Анастасия Веденеева