Войти
15.10.2018
bmpd.livejournal.com

Выкатка первого опытного образца учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG

607
0
0

Как сообщили нашему блогу авторы болгарского журнала "Aero" Александр Младенов и Красимир Грозев, чешская компания Aero Vodochody Aerospace продемонстрировала первый опытный образец новой постройки учебно-боевого самолета (УБС) L-39NG - новейшую модификацию известного реактивного самолета L-39 Albatros. Мероприятие состоялось 12 октября 2018 года, на заводе компании недалеко от Праги. Ожидается, что первый образец L-39NG (бортовой номер "7001") скоро совершит первый полет, об этом заявил генеральный директор Aero Vodochody Джузеппе Джордо.

Первый опытный образец учебно-боевого самолета Aero Vodochody L-39NG (бортовой номер "7001"), 12.10.2018 (c) Александр Младенов

Проект L-39NG был представлен на авиасалоне Фарнборо летом 2014 года. По сравнению с классическим проектом L-39 есть несколько изменений. Во-первых, самолет оснащен современным двигателем Williams International FJ44-4M (максимальной тягой1700 кгс) с цифровым управлением. Новый двигатель имеет ряд преимуществ по сравнению с используемым в настоящее время двигателем AИ-25ТЛ - он ускоряется быстрее, имеет более низкий расход топлива, не нуждается в вспомогательной силовой установке, имеет значительно более высокий ресурс и более дешевое обслуживание. Кроме того, сам двигатель примерно на 100 килограммов легче, кроме того, ему не нужен ряд агрегатов, используемых для АИ-25ТЛ, что приводит к экономии еще 200 килограммов.

Церемония выкатки опытного образца учебно-боевого самолета L-39NG (бортовой номер "7001") на предприятии Aero Vodochody Aerospace, 12.10.2018 (c) Александр Младенов

У самолета новое крыло, которое частично выполнено из композиционных материалов. В крыле расположены топливные баки (а не на законцовках крыла, как у L-39). БРЭО производства чешской компании Genesys Aerosystems тоже новое - в кабине пилота установлены многофункциональные индикаторы, совместимые с очками ночного видения, оно имеет модульную архитектуру и возможность виртуального обучения. Из кабины пилота улучшен обзор. Самолет будет иметь пять точек для подвески вооружения (четыре под крылом и один под фюзеляжем) и ресурс в 15 000 часов.

Кабина пилотов учебно-боевого самолета Aero L-39NG (c) Александр Младенов

Первый прототип-демонстратор L-39NG (бортовой номер "2626", серийный номер 332626) совершил первый полет 14 сентября 2015 года, представляя собой переделку принадлежащего компании самолета L-39С, с оснащением двигателем Williams International FJ44-4M, комплексом бортовой авионики компании Genesys Aerosystems и индикатором на фоне лобового стекла SPEEL Praha. Крыло было сохранено старое, хотя вместо традиционных для L-39 топливных баков на конце крыла там установлены новые законцовки.

Теперь построен полностью новый опытный образец L-39NG. Ожидается, что сертификация L-39NG состоится в следующем году, а первый серийный самолет новой постройки будет передан заказчику в 2020 году.

В компании Aero Vodochody надеются, что L-39NG станет логичным выбором для многих классических операторов L-39, которым нужны как учебно-тренировочные, так и легкие истребители. Компания оценивает рынок для учебно-тренировочных и легких боевых машин в течение следующих 15 лет в объем 3000 единиц и надеется занять его небольшую часть.

13.10.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Чехия
Продукция
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.10.2018
Амбициозные планы L-39NG
19.07.2018
Легкий боевой самолет F/A-259
09.04.2018
Сенегал заказал четыре самолета L-39NG
14.03.2018
"Альбатрос" нового поколения
07.02.2012
Болгария: времена меняются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?