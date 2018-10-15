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15.10.2018
Военный паритет

A-GMV обеспечат проведение десантных операций

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Бронированная машина A-GMV 1.1
Бронированная машина A-GMV 1.1 (Army-Ground Mobility Vehicles).
Источник: defence-blog.com

Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems объявила об успешной поставке первой партии колесных бронированных машин A-GMV 1.1 (Army-Ground Mobility Vehicles) для армии сША, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (11 октября).

A-GMV удовлетворяет потребности армии в выполнении воздушно-десантных и десантных операций в составе воздушно-десантных пехотных боевых групп (Airborne Infantry Combat Team), сконфигурирован для размещения отделения из 9 солдат и связанного с ним оборудования массой более 5000 фунтов. Открытая конструкция машины позволяет выполнять несколько функций и реконфигурироваться для размещения различного вооружения и оборудования, малые размеры и вес позволяют транспортировать машину вертолетами СН-47 армии США.

Для переброски подразделений с этими машинами используются транспортные самолеты C–130 Hercules и C-17 Globemaster III ВВС США.


Бронированная машина A-GMV 1.1 (Army-Ground Mobility Vehicles).
Источник: defence-blog.com
12.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
C-17
CH-47 "Чинук"
Компании
General Dynamics
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