A-GMV обеспечат проведение десантных операций

Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems объявила об успешной поставке первой партии колесных бронированных машин A-GMV 1.1 (Army-Ground Mobility Vehicles) для армии сША, сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (11 октября).

A-GMV удовлетворяет потребности армии в выполнении воздушно-десантных и десантных операций в составе воздушно-десантных пехотных боевых групп (Airborne Infantry Combat Team), сконфигурирован для размещения отделения из 9 солдат и связанного с ним оборудования массой более 5000 фунтов. Открытая конструкция машины позволяет выполнять несколько функций и реконфигурироваться для размещения различного вооружения и оборудования, малые размеры и вес позволяют транспортировать машину вертолетами СН-47 армии США.

Для переброски подразделений с этими машинами используются транспортные самолеты C–130 Hercules и C-17 Globemaster III ВВС США.