Назван первый получатель LM-100J Super Hercules

11 октября компания Lockheed Martin раскрыла первого клиента на средние транспортные самолеты LM-100J Super Hercules, которые будут предложены, в частности, на гражданском рынке, сообщает "ВП" со ссылкой на zbiam.pl (11 октября).

Первым пользователем этой версии Super Hercules будет американский авиаперевозчик Pallas Aviation, заказавший два самолета. Авиакомпания базируется в аэропорту Форт-Уорт (Техас), выполняет чартерные рейсы и перевозки грузов для промышленных предприятий. По официальной информации, Lockheed Martin уже получил заказы на 25 самолетов, которые войдут в парк Pallas Aviation, Bravo Industries и ASL Aviation. До сих пор производитель не сообщал, какая из перечисленных компаний будет первым получателем LM-100J.

В настоящее время программа приближается для получения сертификата FAA и начала поставок. Для выполнения исследований и испытаний "Локхид" построил два экземпляра, возможно, именно они станут теми машинами, которых получит "Паллас Авиэйшн". Lockheed Martin проводит маркетинговые мероприятия, направленные на получение новых заказов, в частности, в текущем году предложена версия пожарного самолета FireHerc.