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15.10.2018
Военный паритет

"Сихок" рвется на немецкий рынок

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MH-60R Seahawk
Первый переданный ВМС Саудовской Аравии многоцелевой корабельный вертолет Sikorsky (Lockheed Martin) MH-60R Seahawk. Овего (Нью-Йорк), 13.09.2018.
Источник: Lockheed Martin

11 октября компания Lockheed Martin сообщила о начале сотрудничества с компанией Rheinmetall AG по вопросам эксплуатации многоцелевых палубных вертолетов MH-60R Seahawk на немецком рынке, сообщает "ВП" со ссылкой на zbiam.pl.

Этот шаг стал результатом действий властей Германии, которые хотят приобрести около 20 новых вертолетов этого класса для морской авиации. Они должны заменить парк Westland Sea Lynx, чей срок службы должен завершиться в 2025 году. Конкурентами MH-60R являются Leonardo (AW159 Wildcat) и NHIndustries (NH90 Sea Lion).

Оба партнера также совместно предлагают Германии тяжелые транспортные вертолеты CH-53K King Stallion для замены CH-53G Stallion. В этом конкурсе соперником команды "Локхид"/"Рейнметалл" является концерн Boeing с CH-47F Chinook.

В настоящее время программа MH-60R Seahawk испытывает трудности с получением новых заказов, и чтобы сохранить сборочную линию ведется активный поиск экспортных клиентов. Закупать MH-60R решили Австралия, Дания и Саудовская Аравия, потенциальными рынками, кроме Германии, являются Индия, Вьетнам, Тайвань и Мексика.

13.10.2018
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Страны
Австpалия
Вьетнам
Германия
Дания
Индия
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
NH90
SH-60
Град РСЗО
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Leonardo
Lockheed-Martin
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