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15.10.2018
Военный паритет

AMDR показал свои впечатляющие возможности

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Радар ПВО/ПРО AN/SPY-6(V)
Радар ПВО/ПРО AN/SPY-6(V) AMDR (Air and Missile Defense Radar).
Источник: upi.com

В сентябре на полигоне на Гавайях компания Raytheon провела испытания новейшего радара ПВО/ПРО AN/SPY-6(V) AMDR (Air and Missile Defense Radar) по сложной программе, сообщает "ВП" со ссылкой на upi.com (12 октября).

Компания сообщила, что на испытаниях радар одновременно отслеживал большое количество разных целей, и в то же время обеспечивал выполнение перехвата БР. Это было в первый раз, когда станция испытывалась в реальном боевом режиме. Разработка радара ведется с 2014 года. Как ожидается, в 2019 году начнется серийное производство РЛС, первым это оборудование получит эсминец USS Jack H. Lewis.

"AN/SPY-6 (V) продолжает производить хорошее впечатление благодаря успешной и последовательной работе против сложных угроз. Сейчас, когда идет производство компонентов серийной РЛС, мы с уверенностью продвигаемся к поставке этого исключительно эффективного радара, меняющего правила игры и который изменит наши военно-морские возможности на десятилетия вперед", сказал капитан ВМС США Сейко Окано, главный программный менеджер отделения надводных датчиков компании "Рейтеон".

Радар будет обеспечивать боевое применение всех вариантов ракет Standard Missile-3 и Standard Missile-6. Компания также работает над улучшением дальности обнаружения, точности определения координат и надежности эксплуатации существующих радаров.

13.10.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
SM-6
Компании
Raytheon
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1 комментарий
№1
15.10.2018 15:50
Вещь!
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