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15.10.2018
Военный паритет

"Роллс-Ройс" создает новые технологии для ВВС США

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Испытательная камера AEDC C-2
Компания Rolls-Royce тестирует двигатель внутри испытательной камеры AEDC C-2, база Арнольд ВВС США, апрель 2018.
Источник: upi.com

Компания Rolls-Royce получила от ВВС США контракт на сумму 100 млн долл США на разработку и демонстрацию новых технологий авиадвигателей, сообщает "ВП" со ссылкой на upi.com (11 октября).

Контракт, объявленный Пентагоном в четверг, подпадает под разряд сделок с бессрочной поставкой/неопределенным количеством для охвата первого этапа разработки новых турбинных технологий для создания экономически эффективных авиадвигателей.

Научно-исследовательская лаборатория ВВС на базе ВВС Райт-Паттерсон заключила контракт с дочерней компанией Rolls-Royce North American Technologies-LibertyWorks для работ по передовым силовым установкам, которые должны обеспечить "улучшение доступных возможностей". Работы будут проводиться как с развитием существующих технологий, так и созданием новых.

Контракт будет исполняться в Индианаполисе (Индиана), и, как ожидается, будет завершен к октябрю 2026 года. В общей сложности ВВС уже получили 54 предложения по разработке технологий.

13.10.2018
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Страны
США
Компании
AFRL
Rolls-Royce
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