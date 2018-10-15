Французский ВПК пригласили в Индию

В ходе своего взаимодействия с ведущими лидерами французской оборонной промышленности министр обороны Нирмала Ситхараман призывает их расширить производство оборонной продукции в Индии в рамках инициативы Make In India, сообщает "ВП" со ссылкой на financialexpress.com (13 октября).

Министр, которая прибыла с двухдневным визитом во Франции для участия в первом ежегодном оборонном диалоге на уровне глав военных ведомств двух стран, провела переговоры с французским коллегой министром вооруженных сил Флоренс Парли, и попросила французскую промышленность активизировать сотрудничество по НИОКР с заинтересованными индийскими предприятиями ВПК, такими как Bharat Dynamics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Electronics Limited, Bharat Earth Movers Limited, Goa Shipyery Limited, Mazagaon D Dock Shipbuilders Limited и другими.

Ситхараман также говорила с руководителями оборонной промышленности Франции и посетила производственную площадку одной из французских военных заводов.

В ходе диалога в Париже министры всесторонне рассмотрели всю гамму двустороннего оборонного сотрудничества, которое является ключевой опорой стратегического партнерства между Индией и Францией. Также состоялся обмен мнениями о современных региональных и международных событиях, представляющих взаимный интерес. Стороны обсудили пути углубления взаимодействия на уровне обороны и на оперативном уровне. Было решено в будущем расширить масштабы и сложность регулярных совместных военных учений (SHAKTI, VARUNA и GARUDA).

Признавая, что партнерство между Индией и Францией в регионе Индийского океана имеет важное значение для сохранения и продвижения общих стратегических интересов и интересов в сфере безопасности, министры отметили важность продолжения реализации "стратегического сотрудничества между Индией и Францией в регионе Индийского океана".

Во время визита Ситхараман также выступила перед избранной аудиторией на тему "Оборонное участие Индии и Франции в многополярном мире" в Институте стратегических исследований l’cole Militaire (IRSEM), расположенном в Париже.