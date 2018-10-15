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15.10.2018
Lenta.ru

НАСА и "Роскосмос" допустили консервацию МКС

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МКС
МКС.
Источник: Shutterstock

НАСА и "Роскосмос" из-за аварии при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" допустили консервацию МКС, сообщает ТАСС.

"Теоретически МКС может остаться без экипажа. Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов", — сказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Аналогичное заявление сделал менеджер НАСА по программе МКС Кенни Тодд, добавив, что полетный ресурс корабля "Союз МС", на котором текущий экипаж может вернуться на Землю, составляет около 200 дней. "Мы всегда сохраняем готовность к тому, чтобы станция была без экипажа", — сказал специалист.

В ходе полета "Союз-ФГ" с "Союз МС-10", стартовавшего в октябре с космодрома Байконур к МКС, на 123-й секунде произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты. Находившиеся в корабле космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг задействовали систему спасения, благодаря которой экипаж совершил аварийную посадку в спускаемой капсуле корабля.

12.10.2018
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Байконур
МКС
Союз ПКК
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