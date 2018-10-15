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15.10.2018
Lenta.ru

Boston Dynamics научили робота паркуру

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Роботы Boston Dynamics
Роботы Boston Dynamics.
Источник: http://mir-robotov.ru/

Прямоходящий робот Atlas научился перепрыгивать препятствия на бегу. Ролик с испытаниями новой технологии опубликован на YouTube-канале Boston Dynamics.



В видео робот без страховки на бегу перепрыгивает через бревно, точно координируя работу конечностей и торса. Также он научился не сбавляя темп запрыгивать на ящики высотой 40 сантиметров. В ноябре прошлого года специалисты опубликовали ролик, в котором Atlas выполняет сальто назад.

Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересеченной местности. Он ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или для того, чтобы забраться на вертикальные препятствия.

12.10.2018
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Компании
Boston Dynamics
Проекты
Робот
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4 комментария
№1
15.10.2018 15:53
Учись, FEDOR!
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№2
15.10.2018 16:26
Цитата, beka1 сообщ. №1
Учись, FEDOR!
Да, Фёдора в магазин за пузырём посылать будет не соизмеримо дольше.
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№3
15.10.2018 16:48
Это фокус для внука 10 лет для робототехники. Бежит чел и его движение на 20 датчиков пишется на задание дровосеку. Реально он не может , в чистом поле конечно сможет, но паркур нет.
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№4
15.10.2018 20:07
Можешь? Сделай.
Сделал?Покажи.
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