Командующий войсками ЦВО: задачи учений коллективных сил ОДКБ выполнены успешно

В маневрах "Взаимодействие-2018" принимали участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана

АВИАБАЗА КАНТ /Киргизия/, 13 октября. /ТАСС/. Задачи учений Коллективных сил оперативного развертывания стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018", завершившихся в субботу на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, выполнены успешно. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

"Все цели учения достигнуты, задачи выполнены успешно. Среди нашей группировки потерь нет", - сказал он.

По словам Лапина, для группировки авиации было подготовлено 29 летательных аппаратов, в том числе стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Впервые на учениях была создана группировка беспилотных летательных аппаратов, куда вошли "Орлан-10", "Тахион" и "Леер", что позволило непрерывно вести воздушную разведку для точного и гарантированного уничтожения бандгрупп.

Командующий отметил, что группировка сил и средств разведки была создана на основе новых и современных средств, таких как "Соболятник", комплексы "Ирония" и "Стрелец", что позволило эффективно обнаруживать противника. В ходе маневров применялись смешанные мобильные огневые штурмовые группы, которые успешно выполнили задачи по уничтожению прорвавшихся к переднему краю "джихад-мобилей".

"Комплексное применение огневых средств позволило в кратчайшие сроки нанести существенное огневое поражение противнику и обходящими действиями с вертикальным охватом воздушных десантов завершить разгром, а оставшиеся силы "противника" принудить к сдаче в плен", - заключил Лапин.

Учения "Взаимодействие-2018" проходили с 10 по 13 октября. В них приняли участие военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.