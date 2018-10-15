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15.10.2018
Деловая газета "Взгляд"

Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией

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Анк Бейлевельд
Анк Бейлевельд.
Источник: Piroschka van de Wouw/Reuters

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.

"Да, идет", – ответила министр на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По ее словам, идут попытки оказать влияние "на ход политических дебатов" в Нидерландах.

"Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17", – заявила она.

В начале октября нидерландского посла вызвали в МИД России после того, как из Нидерландов якобы из-за кибератаки на ОЗХО выслали четырех россиян.


Сергей Гурьянов

14.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Нидерланды
Россия
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1 комментарий
№1
15.10.2018 17:37
Надо как США заявить: На кибернападение ответим ядерным ударом. Мгновенно всякая шелудивая шваль заткнётся.
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