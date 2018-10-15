Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
Анк Бейлевельд.
Источник: Piroschka van de Wouw/Reuters
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.
"Да, идет", – ответила министр на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
По ее словам, идут попытки оказать влияние "на ход политических дебатов" в Нидерландах.
"Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17", – заявила она.
В начале октября нидерландского посла вызвали в МИД России после того, как из Нидерландов якобы из-за кибератаки на ОЗХО выслали четырех россиян.
Сергей Гурьянов
14.10.2018
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Материал размещен правообладателем
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