Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд заявила, что Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией.

"Да, идет", – ответила министр на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

По ее словам, идут попытки оказать влияние "на ход политических дебатов" в Нидерландах.

"Наша информация свидетельствует, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации вокруг расследования крушения MH17", – заявила она.

В начале октября нидерландского посла вызвали в МИД России после того, как из Нидерландов якобы из-за кибератаки на ОЗХО выслали четырех россиян.

Сергей Гурьянов