Пистолетные новости: что на самом деле разрабатывает ЦНИИточмаш

Чем хотят заменить пистолет Макарова

Некоторое время назад российские новостные сайты в очередной раз порадовали своих читателей заголовками: "В России создан пистолет на замену Макарову!" Новость, как принято говорить, из разряда шокирующих — принятый в середине прошлого века ПМ для российских силовиков является столь же привычным атрибутом, как и его старший товарищ, автомат Калашникова. И как и в случае с АК, до сих пор попытки заменить ПМ сложно назвать успешными. "Известия" разбирались в вопросе.

Так что же в этот раз?

Надо признать, кричащий заголовок свою роль сыграл — многие не поленились сходить по ссылке и узнать, что же за новый чудо-пистолет создали. Как и следовало ждать, при внимательном прочтении всё оказалось вовсе не так драматично. Просто в ходе достаточно длинного интервью новый генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков, среди прочего, сообщил о разработке нового пистолетного комплекса под патрон 9х21 мм. Новый пистолет должен пройти государственные испытания в декабре этого года и после этого будет принят на вооружение.

Дальше у многих сработала примитивная логическая связка. Пистолет новый? Да. Для армии? Да. А какой пистолет состоит на вооружении в армии? ПМ.

Между тем список кандидатов на замену куда шире. Помимо заслуженного старичка "Макарова", на вооружении российских силовиков числится и активно используется его ровесник АПС — он мелькает даже на фотографиях из Сирии. А кроме двух ветеранов с начала 2000-х к российским военным поступают сразу три новых пистолета: ПЯ, ГШ-18 и СПС (СР-1). Так что на самом деле возможных кандидатов на замену целых пять.

Пистолет Макарова Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Так ли уж плох пистолет Макарова? Зачем его вообще менять?

На самом деле классический ПМ — замечательное оружие, компактное, вполне точное и очень надежное. А поскольку производится оно более 60 лет, то у него есть еще два плюса: отработанность процесса производства и дешевизна. То есть с экономической точки зрения ПМ всем хорош и менять его на что-то новое вряд ли стоит.

Но всё же претензии к нему есть. В вину "макару" ставят прежде всего слишком большой вес (730 г), малую емкость магазина (8 патронов) и невеликую мощность боеприпаса 9х18 мм. Все эти "недостатки" не выглядели бы удручающе, не существуй на свете более современных образцов. Скажем, Glock 26 при тех же габаритах весит 560 г, имеет 10 патронов в магазине и использует при этом более мощный патрон 9х19 мм. В общем, еще в 90-е годы прошлого века ПМ был заклеймен в прессе как "морально устаревший".

Несмотря на то что в 95% случаев применения оружия мощности, точности и запаса патронов ПМ хватало за глаза, оставались те самые 5% необычных ситуаций. Скажем, противник находится "под веществами" или на нем надет бронежилет, или и то и другое сразу. Армии в таких ситуациях проще — у нее есть пулеметы, минометы и прочие танки с артиллерией; можно сразу лупить по площадям. А вот полиция и разнообразные спецназы в средствах несколько ограничены. Им бы мощный пистолет не помешал.

Грачи пролетели

Начатые в 1990 году опытно-конструкторские работы по теме "Грач", которые затем плавно перешли в одноименный конкурс, как раз и должны были дать армии новый боевой пистолет. Причем первым кандидатом на замену был скорее "стечкин", чем "макаров". Именно АПС активно использовался как в армейских спецназах, так и в милицейских СОБРах и ОМОНах — не в последнюю очередь потому, что в СССР он худо-бедно заменял еще и компактный пистолет-пулемет. "Укорот" АКС-74У всё же был достаточно габаритным, да и мощный армейский патрон далеко не во всех ситуациях подходил для применения.

Автоматический пистолет Стечкина Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пустовавшую нишу пистолетов-пулеметов конструкторы заполнили достаточно быстро, еще в первой половине 1990-х создав целый ряд образцов как под старый "макаровский" патрон 9х19 мм, так и под популярный западный 9х19 мм и появившуюся тогда же отечественную новинку — патрон 9х21 мм. С пистолетами же дело затянулось до начала 2000-х, когда на вооружение были приняты все три фаворита затянувшегося конкурса.

Но как ни странно это может прозвучать, новый пистолет ЦНИИточмаша может заменить скорее кого-то из новичков, чем старый ПМ. Если к "макарову", как указано выше, претензии выдвигаются по большей части в плане моральной устарелости, то к новым пистолетам претензии зачастую куда более серьезны. Самый распространенный ПЯ (пистолет Ярыгина), также выпускаемый для гражданского рынка под маркой "Викинг", является и объектом наибольшей критики.

Пистолет Ярыгина Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Причем если спортсмены жалуются лишь на низкую надежность и малую живучесть деталей, то у силовиков проблемы ПЯ напрямую связывают с гибелью нескольких бойцов, которые в решающий момент не смогли воспользоваться оружием. Чуть меньше нареканий было у ГШ-18 — скорее в силу заметно уступающих объемов производства и распространенности. Но в любом случае там, где пистолеты требовалось не просто носить в кобурах, отношение к новинкам было неоднозначное. Некоторые бойцы открыто говорили, что при выходе "на войну" новые пистолеты оставляют в сейфах, а в бой по-прежнему предпочитают брать АПС.

"Удав", сын СР-1

Разработанный конструкторами ЦНИИточмаша П. Сердюковым и И. Беляевым пистолет СПС (он же "Гюрза", он же 6П53 по индексу ГРАУ) изначально был больше сориентирован на запросы ФСБ/ФСО, чем армии. Представителей этих ведомств новизна и малая распространенность патрона 9х21 мм не отпугивала. Скорее наоборот, их вполне устраивало, что "их" пистолет будет самым мощным и пробивным, а у других этого не будет. На вооружение бывших "комитетчиков" СР-1 был принят еще в 1996 году (армия сделала это только в 2003-м). Однако, несмотря на длительный процесс доводки, СР-1 так и не стал по-настоящему надежным и распространенным пистолетом.

Пистолет СР-1 Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

У первых серий слишком тугие и острые клавиши автоматических предохранителей на спусковом крючке и тыльной стороне рукояти вызывали нарекания у стрелков. Да и примененная схема работы автоматики была не самой простой и повышала стоимость. В результате ЦНИИточмаш взялся за разработку нового оружия.

Еще в 2016 году тогдашний гендиректор ЦНИИточмаша Дмитрий Семизоров практически слово в слово повторил нынешнее интервью Бакова, заявив: "Пистолет нового поколения "Удав" готовится к госиспытаниям, которые должны завершиться до конца этого года".

Правда, в тот момент это никакой сенсации не вызвало. Да и, как мы видим, воз и ныне там.

Пистолет "Удав" Фото: kalashnikov.ru/Михаил Дегтярёв

Судя по внешнему виду, пистолет "Удав" не содержит каких-либо "не имеющих аналогов" элементов конструкции. Это оружие, сконструированное по классической "браунинговской" схеме с качающимся стволом и запиранием за окно выброса гильзы. Можно, пожалуй, сказать, что "Удав" — аналог немецкого Heckler&Koch USP (со скидкой на отечественное качество изготовления).

То есть новый пистолет ЦНИИточмаша будет габаритным, мощным, узкоспециальным и дорогим оружием, под малораспространенный патрон. Возможно, оно найдет свою нишу в частях спецназа, но заменить массовый служебный компакт ему вряд ли удастся.

Что в итоге?

В сухом остатке имеем следующее. На ЦНИИточмаше появился новый директор — и он, как положено, дает интервью в СМИ, рассказывает о перспективах предприятия. Упоминает в том числе и выпускаемое стрелковое оружие (возможно, в излишне оптимистичном ключе — далеко не факт, что новый пистолет пройдет испытания и будет принят на вооружение).

Сам пистолет — узкоспециальное, нишевое оружие для спецназа, он ни в коей мере не является заменой старичку "макарову". И вообще не факт, что при нашей жизни ПМ навсегда уйдет из силовых структур.

Юрий Данилов