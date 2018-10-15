В чем особенности нового российского пистолета для армии

Завершаются госиспытания нового армейского пистолета, который должен заменить ПМ - известный всем "Макаров".

Новость озвучил новый гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков. Впрочем, то, что в этом институте ведутся работы над перспективным пистолетом в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", перестало быть секретом еще несколько лет назад. Корреспонденту "РГ" удалось узнать некоторые подробности о секретной разработке российских оружейников.

Необходимость в замене ПМ назрела давно. Пистолет был разработан на базе немецкого полицейского пистолета Walter PPK. Аббревиатура значила пистолет полицейский криминальный. Его русская версия оказалась весьма достойной. Правда, мощностью он не отличался. С американским армейским "Кольтом" его и близко нельзя было поставить. Тем не менее безотказный "Макаров" остается основным личным оружием в армии до сих пор.

В конце ХХ века минобороны решило дать задание на разработку нового пистолета для офицеров и тех, кому он положен по штатному расписанию.

Процесс запустили, но создать пистолет - казалось бы, чего проще - оказалось делом неимоверно трудным. Сразу не получилось. Потом работы прерывались из-за недостатка финансирования, менялись взгляды на пистолет будущего. В итоге, как выясняется, в Центральном НИИ точного машиностроения в подмосковном Климовске с давно поставленной задачей, под руководством главного конструктора Александра Борисова похоже, справились. И сделали это без копирования иностранных образцов.

Стоит уточнить, что основная сложность при проектировании хорошего пистолета - это его небольшие габариты. И чем мощнее патрон, тем труднее добиться надежности.

Как утверждают специалисты, конструкторам из Климовска удалось решить почти нерешаемую задачу. В габаритах и массе, не сильно превышающих те, которыми обладает "Макаров", удалось реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна для "Кольта", имеющего значительно больший калибр и размеры.

В основу отечественного пистолета будущего легли идеи выдающегося и старейшего отечественного конструктора Петра Сердюкова, реализованные им в самозарядном пистолете СПС.

Точные характеристики перспективного пистолета для Российской армии пока засекречены, но уже можно сказать, что по своей убойной силе он станет одним из самых мощных в мире. Во всяком случае, они окажутся не слабее тех, которыми обладает СПС, которые открыты и показательны.

Патрон один из самых мощных пистолетных - 9х21 мм. Прицельная дальность стрельбы - 100 метров. На этом расстоянии пробиваются бронежилеты, состоящие из двух титановых пластин 1,4 мм и 30 слоев кевлара, либо стальные листы толщиной 4 мм. У СПС есть интересная особенность - после несложной замены отдельных элементов он может стрелять стандартными 9 мм патронами от пистолета Макарова и даже 7,62 мм патронами пистолета ТТ. Возможно, и новый пистолет унаследует это качество.

Интересен такой, малоизвестный факт из истории СПС. В 1997 году в США на одном из полигонов морской пехоты демонстрировалось новое стрелковое оружие, созданное в ЦНИИТОЧМАШе. Показывали американцам и пистолет Сердюкова. Представители секретной службы, той, что охраняет президента, попросили проверить их бронежилеты на прочность. Все бронежилеты выстрелами из СПС были пробиты насквозь. Можно представить реакцию агентов, уверенных в своей броненеуязвимости.

Реакция была своеобразной. Сотрудникам ФСО запретили ввозить на территорию США СПС. По мнению американцев, он слишком мощный даже для защиты первого лица государства.

Помимо мощи, пистолет, который сделали в рамках темы "Удав", весьма элегантен и даже красив. Когда работы над оружием шли полным ходом, прежнее руководство ЦНИИТОЧМАШа решилось на неординарный шаг. К формированию облика пистолета была привлечена команда Владимира Пирожкова - промышленного дизайнера с мировым именем. В свое время он придумал дизайн автомобиля "Ситроен", который стал базовой машиной для президента Франции. Потом работал в автомобильной индустрии Японии - на фирме "Тойота". Последние годы трудится в России и для России.

В облике нового пистолета удалось реализовать его просто зримую мощь и высокую техническую эстетику

Было создано несколько вариантов пистолета, отличавшихся лишь внешним видом. Такое в нашей стране делалось впервые. И результат впечатлил даже самых опытных оружейников - дизайнерам удалось соединить просто зримую мощь пистолета с его технической эстетикой.

Творческое сотрудничество дизайнеров Пирожкова с ЦНИИТОЧМАШем продолжилось и по другим направлениям.

В частности, по облику экипировки будущего. На военно-техническом форуме "АРМИЯ-2017" показанная экипировка получила диплом за лучший инновационный проект выставки.

Оружие ХХI века в России будет не только мощным, но и красивым.

Сергей Птичкин