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15.10.2018
Российская газета

Стало известно количество истребителей Су-35С в составе ВКС РФ

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Су-35С
Су-35С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Части Воздушно-космических сил России получили более 60 многофункциональных истребителей Су-35С. Завершена их опытная эксплуатация.

Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на совещании в летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова. Здесь как раз и шла речь об испытаниях перспективных и модернизированных самолетов компаний "МиГ" и "Сухой". Замминистра осмотрел образцы техники, проверил испытания истребителя Су-35С поколения "4++" и Су-57 пятого поколения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Что касается Су-35С, то, по словам Алексея Криворучко, полностью завершить испытания планируют к концу следующего года. На заключительном этапе оценят эффективность нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и его взаимодействие с автоматизированными системами управления. Высокие боевые характеристики машины уже отметили и летчики в ходе специальной операции в Сирии.

- Работы по государственным испытаниям Су-57 идут по графику. Поставка многофункциональных самолетов пройдет в соответствии с планом государственной программы вооружения на период до 2027 года, - отметил замминистра Криворучко.


Светлана Цыганкова

12.10.2018
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