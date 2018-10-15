Редкая и очень громкая версия БТР-80 замечена в Сирии
В сирийской операции против боевиков задействованы различные образцы легкобронированной техники российского производства. Среди них встречаются и не слишком распространенные модификации известных бронемашин. Например, звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80.
От обычного бронетранспортера она отличается установленными за башней громкоговорителями. Ее предназначение - вести разъяснительную работу в отношении сил противника и находящегося в зоне конфликта мирного населения. Дальность вещания может достигать 6000 м.
При этом такая деятельность может осуществляться как в движении, так и на стоянке. Как это происходит на обнародованном Muraselon News видеоматериале. Звуковещательная станция под сирийским флагом запечатлена в районе Алеппо. Из динамиков раздаются устные обращения, а также звучит музыка.
Сирийская командировка - не первый вооруженный конфликт, в котором была задействована ЗС-88. Она часто использовалась в различных событиях на постсоветском пространстве.
В настоящее время на базе БТР-80 создана более совершенная машина - ЗС-96.03, обладающая более высокими, чем у предшественницы, характеристиками.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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