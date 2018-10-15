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15.10.2018
Российская газета

Редкая и очень громкая версия БТР-80 замечена в Сирии

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Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80
Звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80.
Источник: rg.ru

В сирийской операции против боевиков задействованы различные образцы легкобронированной техники российского производства. Среди них встречаются и не слишком распространенные модификации известных бронемашин. Например, звуковещательная станция ЗС-88 на базе БТР-80.



От обычного бронетранспортера она отличается установленными за башней громкоговорителями. Ее предназначение - вести разъяснительную работу в отношении сил противника и находящегося в зоне конфликта мирного населения. Дальность вещания может достигать 6000 м.

При этом такая деятельность может осуществляться как в движении, так и на стоянке. Как это происходит на обнародованном Muraselon News видеоматериале. Звуковещательная станция под сирийским флагом запечатлена в районе Алеппо. Из динамиков раздаются устные обращения, а также звучит музыка.

Сирийская командировка - не первый вооруженный конфликт, в котором была задействована ЗС-88. Она часто использовалась в различных событиях на постсоветском пространстве.

В настоящее время на базе БТР-80 создана более совершенная машина - ЗС-96.03, обладающая более высокими, чем у предшественницы, характеристиками.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БТР-80
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