Китай оснастит ударный вертолет Z-10 броней из графена

Китайский боевой вертолет Z-10 оснастили дополнительной защитой. В качестве брони использовали графен - сверхпрочный и легкий материал.

Ударный китайский вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями в 1350 лошадиных сил каждый. И увеличить мощность машины практически нельзя из-за особенностей конструкции. Поэтому защитить вертолет обычной броней невозможно. Вот и решили в качестве защитных средств использовать графен. Об этом пишет Global Times.

Как отметили исследователи из Пекинского института аэронавигационных материалов, графен примерно в 200 раз сильнее, чем сталь и значительно легче. Специалисты считают, что графен можно также использовать для изготовления бронежилетов и военной техники. Больше никаких подробностей о данной технологии не сообщается.

Боевой вертолет Z-10 разработан в 2003 году совместно с российскими специалистами. Предназначен для уничтожения как живой силы противника, так и бронрованной техники. На вооружении - автоматическая пушка, крупнокалиберный пулемет, комплекты неуправляемых и наводящихся ракет. Максимальная скорость - до 350 километров в час, максимальное расстояние полета - 825 километров. Экипаж - два человека.

Светлана Цыганкова