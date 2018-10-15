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15.10.2018
Российская газета

Китай оснастит ударный вертолет Z-10 броней из графена

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Китайский боевой вертолет Z-10
Китайский боевой вертолет Z-10.
Источник: Peng Chen /wikimedia.org

Китайский боевой вертолет Z-10 оснастили дополнительной защитой. В качестве брони использовали графен - сверхпрочный и легкий материал.

Ударный китайский вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями в 1350 лошадиных сил каждый. И увеличить мощность машины практически нельзя из-за особенностей конструкции. Поэтому защитить вертолет обычной броней невозможно. Вот и решили в качестве защитных средств использовать графен. Об этом пишет Global Times.

Как отметили исследователи из Пекинского института аэронавигационных материалов, графен примерно в 200 раз сильнее, чем сталь и значительно легче. Специалисты считают, что графен можно также использовать для изготовления бронежилетов и военной техники. Больше никаких подробностей о данной технологии не сообщается.

Боевой вертолет Z-10 разработан в 2003 году совместно с российскими специалистами. Предназначен для уничтожения как живой силы противника, так и бронрованной техники. На вооружении - автоматическая пушка, крупнокалиберный пулемет, комплекты неуправляемых и наводящихся ракет. Максимальная скорость - до 350 километров в час, максимальное расстояние полета - 825 километров. Экипаж - два человека.


Светлана Цыганкова

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Китай
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