Почему ВМС США боятся российских подлодок

Пентагон выражает обеспокоенность возможностями подводного флота России и видит в нем серьезную угрозу для ВМС США. Об этом пишут американские СМИ.

Как сообщает The National Interest, российские субмарины способны нанести удар по Европе и даже континентальным Соединенным Штатам. Командир Военно-морских сил США в Европе адмирал Джеймс Г. Фогго III признал, что у России имеются возможности, которые "заставляют беспокоиться". Одним из поводов для беспокойства он назвал подводный флот.

По словам Фогго, Россия продолжает проводить исследования и разработки в этой сфере, воспринимая подлодки как ассиметричный ответ американскому флоту. В частности, адмирал отметил новые российские подводные лодки и субмарины, вооруженные "Калибрами", которые могут поразить удаленную цель с высокой точностью .

"Русские создали новую подводную лодку "Долгорукий". Они построили подводную лодку "Северодвинск" и выпустили новые подводные лодки гибридного класса Kilo. Шесть из них сейчас работают в Черном море. Они могут запускать эффективные ракеты "Калибр", которые способны поразить любую европейскую столицу из Каспия, Балтики, Арктики, Северной Атлантики, Средиземного море или Черного моря", - подчеркивает Фогго.

При этом он не считает, что Россия начнет неспровоцированную атаку. "Думаю ли я, что они сделают что-то подобное? Нет, я думаю, что было бы глупо делать что-то подобное", - говорит он, но считает при этом, что США должны развивать свой противолодочный потенциал, потому что в случае конфликта "победа не гарантирована".

"Мы должны продолжать вкладывать капитал в развитие наших технологий противолодочной войны. Это не только подводные лодки, но и морские патрульные самолеты, датчики всех типов и надводный флот, а также тренировки и высокий профессионализм, необходимые для понимания того, где действует противник", - отмечает Фогго.

Руслан Мельников