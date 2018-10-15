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15.10.2018
Российская газета

Применение корректируемых снарядов попало на видео в Сирии

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Артиллерия
Артиллерия.
Источник: rg.ru

В социальных сетях появилось видео результатов стрельбы корректируемыми снарядами по различным целям в Сирии. Специалисты предполагают, что огонь велся российскими 152-мм снарядами "Краснополь".



В ролике продолжительностью около 40 секунд видно, что боеприпасы поражают цели с ювелирной точностью. Судя по всему, корректировка огня производится с беспилотника. В одном эпизоде можно разглядеть, как снаряд влетает в окно водонапорной башни.

Отметим, что первые высокоточные боеприпасы появились в 80-х годах прошлого столетия. Советский и американский снаряды обладали схожими характеристиками и принципами наведения. На среднем участке траектории полет снаряда корректировался инерциальной системой, на подлете к цели включалась полуактивная лазерная головка самонаведения. Однако из-за несовершенства технологий снаряды могли поражать только цели, расположенные в прямой видимости оператора станции лазерной подсветки.

В 2011 году московское КБ "Компас" заявило об успешных испытаниях навигационного модуля ГЛОНАСС для артиллерийских снарядов ствольной артиллерии. То есть боеприпасы с такими взрывателями могут использоваться для ведения огня по ненаблюдаемым целям, тогда как управляемые снаряды с лазерным наведением "Краснополь" - по "подсвеченным" целям.

Другим существенным преимущество российских корректируемых снарядов является способность поражать бронетехнику и надводные цели на скорости до 36 километров в час. Американский M982 Excalibur делать этого не умеет.


Николай Грищенко

12.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
M982 Excalibur
Краснополь
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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