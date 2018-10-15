Украинский бронетанковый завод купил мусор вместо двигателей

Аферу директор завода, как полагает следствие, провернул в сговоре с поставщиком - ООО "Укравто Конверсия". Такими способом они вывели госсредства, выделенные минобороны Украины.

О скандале сообщает известный блогер Диана Михайлова, ссылаясь на постановление Центрального районного суда Николаева.

Как следует из дела, в марте 2017 года НБТЗ для выполнения госзаказа заключил договор с "Укравто Конверсия" о закупке шести двигателей с коробкой передач LHD TYP 2855A.6. на сумму более 5,1 миллиона гривен.

В начале 2018 года поставщик получил аванс в размере 80 процентов. Сорвав на два месяца сроки поставки, компания якобы отправила двигатели, но их вновь ей вернули из-за несоответствия требованиям. Все это не было подтверждено накладными.

В аферу оказалась втянута завскладом. На допросе она поведала, что по приказу директора НБТЗ подготовила 12 ящиков с логотипом Iveco. Их загрузили различными металлическими предметами так, чтобы они совпадали с весом двигателей и коробок передач. Ящики опломбировали и в качестве двигателей продемонстрировали представителю ГП "Укроборонпром".

Олег Корякин