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15.10.2018
Российская газета

Украинский бронетанковый завод купил мусор вместо двигателей

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БТРЗ
Работники Львовского бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ) во время ремонта боевых машин пехоты (БМД).
Источник: РИА Новости

Аферу директор завода, как полагает следствие, провернул в сговоре с поставщиком - ООО "Укравто Конверсия". Такими способом они вывели госсредства, выделенные минобороны Украины.

О скандале сообщает известный блогер Диана Михайлова, ссылаясь на постановление Центрального районного суда Николаева.

Как следует из дела, в марте 2017 года НБТЗ для выполнения госзаказа заключил договор с "Укравто Конверсия" о закупке шести двигателей с коробкой передач LHD TYP 2855A.6. на сумму более 5,1 миллиона гривен.

В начале 2018 года поставщик получил аванс в размере 80 процентов. Сорвав на два месяца сроки поставки, компания якобы отправила двигатели, но их вновь ей вернули из-за несоответствия требованиям. Все это не было подтверждено накладными.

В аферу оказалась втянута завскладом. На допросе она поведала, что по приказу директора НБТЗ  подготовила 12 ящиков с логотипом Iveco. Их загрузили различными металлическими предметами так, чтобы они совпадали с весом двигателей и коробок передач. Ящики опломбировали и в качестве двигателей продемонстрировали представителю ГП "Укроборонпром".


Олег Корякин

12.10.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Украина
Компании
Iveco
Укроборонпром
Проекты
Гособоронзаказ
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