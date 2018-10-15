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15.10.2018
Российская газета

Точечный удар ракетами "Калибр" на Каспии попал на видео

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Корабли Каспийской флотилии ВМС РФ
Корабли Каспийской флотилии ВМС РФ.
Источник: rg.ru

В Каспийском море в ходе двухсторонних учений подразделений Южного военного округа корабли "Дагестан" и "Татарстан" нанесли точеный удар крылатыми ракетами "Калибр-НК". Результаты боевых стрельб оценивались с помощью средств объективного контроля и записывались на видео.



"Корветы Каспийской флотилии "Дагестан" и "Татарстан" выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника на острове Чечень. В результате крылатые ракеты, пролетев около 100 морских миль (180 километров), успешно поразили береговые цели", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ЮВО.

На обнародованном видео показан пуск ракеты "Калибр-НК" и удар по обозначенной цели - пункту укреплений противника. В ролике отчетливо видно, что ракета врезается в землю на расстоянии нескольких метров от мишени площадью около ста квадратных метров. Тем не менее в результате детонации заряда цель оказывается уничтоженной.

Напомним, прошедшие на Северном Кавказе учения оказались самыми масштабными за 30 лет. Кроме кораблей Каспийской флотилии, в них приняли участие семь тысяч военнослужащих, задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, а также 80 самолетов и вертолетов.

Справка "РГ"

Крылатые ракеты "Калибр" могут летать как на дозвуковых, так и на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. По данным Министерства обороны России, дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров. 7 октября 2015 года корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" впервые применили против сирийских террористов крылатые ракеты "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря. Было произведено 26 пусков по 11 целям, которые были успешно поражены.


Николай Грищенко

13.10.2018
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