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15.10.2018
Российская газета

Корабль "Иван Грен" войдет в состав Северного флота до конца октября

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Большой десантный корабль "Иван Грен"
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник: Виталий Невар/ ТАСС

На судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде готовят к межфлотскому переходу в Североморск новый большой десантный корабль "Иван Грен". Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по Военно-морскому флоту Игорь Дыгало сообщил, что эта современная техника пополнит состав Северного флота до конца нынешнего месяца.


А пока готовность корабля и его экипажа к выходу в море проконтролировала рабочая группа, прибывшая в Калининград по распоряжению главкома Военного морского флота РФ адмирала Владимира Королева. "Были проверены организация службы на корабле, подготовка командира и экипажа к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения корабля", - уточнил Игорь Дыгало.

Судьба у этой флотской новостройки оказалась весьма непростой. Корабль, разработанный в Невском проектно - конструкторском бюро, в общей сложности строили более двух десятков лет. По требованию командования ВМФ он неоднократно подвергался переделкам, пока 20 июня 2018 года наконец-то не был принят в состав российского военного флота.

Его несомненное достоинство состоит в том, что БДК "Иван Грен" - это головной и первый в новейшей истории России корабль проекта 11711, полностью спроектированный и построенный в нашей стране. К тому же на сегодняшний день он является самым большим десантным средством российского военного флота. В его трюме можно разместить 13 танков или 36 бронетранспортеров, а также целый батальон морской пехоты - 300 человек.

Корабль оснащен новейшим артиллерийским комплексом "Дуэт". Это спаренная установка, состоящая из двух скорострельных автоматических пушек калибра 30 миллиметров. Их скорострельность - около 200 выстрелов в секунду. На своей палубе "Иван Грена" несет два вертолета Ка-29, которые выполняют целый круг задач: от воздушной разведки и поисково-спасательных операций до доставки грузов до высадки мобильных групп.

Известно и место будущей службы корабля - 121-я бригада Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В июле экипаж "Ивана Грена" участвовал в грандиозном флотском параде в Санкт-Петербурге. Тогда многие обратили внимание, что новый БДК носит имя адмирала, который во время обороны Ленинграда от фашистов командовал в городе морской артиллерией.


Юрий Гаврилов

13.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
пр. 1155
СФ
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